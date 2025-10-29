Inhabilitaron la licencia de la mujer que se cargó a un joven en el capot de su auto en Hurlingham

Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitaron hoy la inhabilitación de una conductora, quien tras una discusión de tránsito arrastró a un joven sobre el capó de su auto por las calles de Hurlingham.

En consecuencia, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires emitió una «inhabilitación contravencional» contra Flavia Vanesa Snajdr, dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

Además, la mujer -de 35 años- deberá someterse a nuevos exámenes para determinar si está apta para conducir, y de acuerdo con un comunicado del organismo, «este tipo de medidas de la ANSV buscan sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito».

Según informaron fuentes del caso, todo comenzó en la intersección de las calles Isabel del Maestro y Delfor Díaz, a metros de las vías del ferrocarril de la línea Urquiza, con una colisión entre una Volkswagen T-Cross y un Fiat 147.

Tras el impacto, el conductor del Fiat (19 años) le habría exigido la documentación del vehículo a la mujer que manejaba la T-Cross, lo que habría generado una situación de tensión.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, en medio de la discusión la conductora aceleró, mientras el hombre quedó sobre el capot e intentaba frenar el vehículo para que le entregara los papeles.

La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del Municipio de Hurlingham, que captaron el recorrido de la camioneta hasta que un móvil policial logró interceptarla y detener su marcha.

Finalmente, intervino personal policial y ambos fueron trasladados a la comisaría 1° de Hurlingham. Todo terminó cuando la pareja de la conductora llegó a la seccional y retiró a la mujer y a la camioneta, “informando que luego iba a enviar la documentación vía WhatsApp”. Mientras que la víctima fue atendido en un nosocomio por lesiones leves.

Por el momento, no hubo notificación formal a la Fiscalía N°1 de Morón, que estuvo de turno el domingo por la tarde.

Si no se constatan lesiones para imputarle a la conductora, la causa quedaría en el ámbito de la Justicia de Faltas de Hurlingham.

Choque y violencia en Hurlingham: un hombre quiso impedir que la mujer que lo chocó se fuera del lugar y todo terminó mal.@gcondotto brinda más información.



Mirá más #TelefeNoticias en vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/KMVeEIHMfI — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 28, 2025