Dos hermanos fueron detenidos por herir a otro conductor, durante una discusión de tránsito

Dos hermanos fueron detenidos este martes por personal de la Comisaría 7ma de Castelar Norte tras protagonizar una batalla campal en la Av. Juan Manuel de Rosas (Ruta 4) al 300, a pocas cuadras del Acceso Oeste y el shoping de Morón.

Según trascendió, uno de los acusados quedó imputado por lesiones culposas y otro podría enfrentar un proceso por «intento de homicidio», debido a que le pegó en la cabeza al conductor de una Ford Ranger con una llave quita ruedas.

Los hermanos venían abordo de un utilitario Fiorino y, a juzgar por la remera que portaban, serían empleados de la empresa Motic (dedicada a la automatización de portones) de Villa Martelli. Comenzada la discusión, y ante la vista de testigos de edificios linderos que filmaron parte de la película, la víctima intentó defenderse con un rifle de aire comprimido que llevaba en su camioneta y estaba guardado en una funda. Fue entonces cuando uno de sus rivales lo sorprendió en forma artera desde un costado y le pegó en la cabeza. El hombre cayó sobre el asfalto, sin conocimiento.

Lejos de replegarse, los trabajadores de la utilitaria siguieron discutiendo con otros transeúntes y motoqueros, quienes empezaron a recriminarles su accionar. Antes de que llegue la Policía, varios hombres se abalanzaron sobre el operario que nunca dejó de utilizar al fierro como arma, y lo sometieron sobre la calzada. Fue prácticamente un linchamiento.

El caso recayó en la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien inició actuaciones por “lesiones graves”. Sin embargo, más tarde, la jueza de Garantías Laura Pinto avaló el pedido de detención del fiscal para uno de los acusados, identificado como Oscar Ricardo Maciel, por posible «tentativa de homicidio».

La víctima (de 62 años y oriundo de Ituzaingó) fue asistida por personal del Sistema SAME Moirón; y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece en observación debido a la gravedad de las heridas.