Copa Argentina: Morón eliminó a Godoy Cruz (1-0) y jugará contra Midland en los 16vos de Final

Deportivo Morón aguantó con un jugador menos más de media hora y se quedó con el pasaje a los 16vos de Final de la Copa Argentina 2026, tras vencer 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza en un partido jugado anoche en el estadio de Tigre.

El único gol del encuentro lo convirtió Mariano Santiago, en contra, a los ’26 del primer tiempo, tras una serie de rebotes en el área, a la salida de un córner. El equipo de Otta se plantó bien y hasta lo pudo liquidar en el segundo periodo aún en inferioridad numérica, tras la tonta expulsión de Franco Vázquez (dos amarillas en 13 minutos del complemento).

Godoy Cruz tuvo un par de oportunidades de cabeza, pero fue Roberto Ramírez quien evitó la caída de su arco en un mano a mano de Tomás Ramírez, quien rompió el achique en mitad de cancha y picó hasta el área. Su tiro se fue apenas desviado por el arquero. La última fue de Bulacio, desde 35 metros, lo que hubiera sido un verdadero golazo.

Con una defensa sólida, el “Gallo” supo sostener el resultado y festejó ante su gente, que copó la tribunas del «José Dellagiovanna». El Gallo enfrentará a Midland, que viene de vencer a Argentinos Juniors por penales, en la próxima fase.

Así se puso en ventaja @depmoronoficial 1-0 ante Godoy Cruz, con gol de Elías Contreras ⚽️ https://t.co/KhKQZn8nLe pic.twitter.com/PypiC0Etey — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 26, 2026

Síntesis de Godoy Cruz (Mza) 0 – Deportivo Morón 1, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026:

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Giménez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Milo, Nahuel Brunet, Tomas Rossi, Francisco Gerometta; Brian Orosco, Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Dep. Morón: Federico Díaz; Joaquin Livera, Franco Vázquez, Leonel Cardozo, Elias Contreras; Tomás Ramírez, Juan Olivares, Maximiliano González; Santiago Kubiszyn; David Bulacio, Facundo Báez. DT: Walter Otta.

Gol en el primer tiempo: 28m. Mariano Santiago e.c (D).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Martín Pino por Matías Ramírez (G); 16m. Mauro Burruchaga por Facundo Báez (D); 16m. Luciano Pascual por Mariano Santiago (G); 27m. Santiago Martínez por Federico Milo (G); 30m. Gonzalo Berterame por Juan Olivares (D); 39m. Ezequiel Tejada por Tomás Pozzo (G); 39m. Lucas Arce por Francisco Gerometta (G); 40m. Francisco Flores por Santiago Kubiszyn (D); 40m. Franco Fagundez por Elias Contreras (D); 41m. Thiago Lauro por Tomás Ramírez (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 13m. Franco Vázquez expulsado (D).

(NA)

Así sigue el camino de @depmoronoficial en la decimocuarta edición ✅ pic.twitter.com/xufqSULWL0 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 26, 2026