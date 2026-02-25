Hay 7 heridos: Un auto se metió por el Metrobús, lo chocaron y se prendió fuego, en La Matanza

Un auto en el que iban siete personas se metió por el Metrobús y terminó prendido fuego tras chocar contra un poste de luz. La maniobra contó con la colaboración de un colectivo que venía por el carril exclusivo sobre Ruta 3, en Isidro Casanova. Por el hecho hay tres jóvenes que están internados en grave estado y un conductor quedó detenido.

El hecho sucedió este domingo, pero las imágenes se viralizaron hoy. Muestran el momento en el que un Renault 9 se cruzó al carril del Metrobús y terminó aplastado por un colectivo de la línea 218 sobre avenida Juan Manuel de Rosas.

De manera inmediata el vehículo comenzó a incendiarse y el video de la cámara de seguridad, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se observa a los jóvenes que salen corriendo del auto.

Desde el medio Primer Plano Online señalaron que hay tres heridos de gravedad: se tratan de J.M., S.P. y L.R., quienes estaban a bordo del auto particular y ahora se encuentran internados en estado crítico.

Frente a la irresponsabilidad del conductor, la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, ordenó su detención por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

A su vez, solicitó la extracción de sangre para determinar si previo al siniestro consumió alcohol o alguna sustancia prohibida.