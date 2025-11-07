El Palomar: Tras una persecución por el Acceso Oeste, caen dos delincuentes en un auto robado

Dos delincuentes, a bordo de un auto robado, fueron detenidos en El Palomar, partido de Morón, tras una larga persecución por parte de la Policía de la Ciudad ya que el hecho inició en la autopista Perito Moreno y Av. General Paz.

La persecución inició en la autopista Perito Moreno cuando, al pasar por el anillo digital lector de patentes, se emitió un alerta por el paso de un Volkswagen Voyage gris que contaba con una orden de detención preventiva a solicitud de la Fiscalía Criminal y Correccional Número 55, debido a que podría ser un “auto mellizo” con números de patentes y de chasis que no coincidían.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los delincuentes tomaron el Acceso Oeste, con dirección a la provincia de Buenos Aires, bajaron en la localidad moronense de El Palomar y, al llegar al cruce de las calles El Rodeo y Belisario Roldán, chocaron contra uno de los móviles policiales. Allí, los oficiales detuvieron al conductor y arrestaron al acompañante que intentaba darse a la fuga a pie.

Ambos tenían antecedentes penales pero el conductor contaba con 14 debido a delitos como portación de armas, lesiones, comercialización y tenencia de estupefacientes, robo, amenazas y robo agravado con escalamiento.

Al corroborar el número de chasis y motor, los efectivos policiales confirmaron que no coincidían y que el primero de ellos pertenecía a un vehículo robado en enero pasado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.