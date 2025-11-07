Salidera bancaria: Ex policía de la Ciudad mató a un joven motochorro, en El Palomar

Un ex efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un motochorro que intentó robarle el dinero que había retirado minutos antes de una sucursal bancaria Ramos Mejía. El enfrentamiento ocurrió minutos antes del mediodía de este viernes en la intersección de las calles Maestra Rocha Montarcé y Estomba, en El Palomar.

Todo comenzó cuando dos adolescentes, abordo de una moto, le rompieron el vidrio del auto y amenazaron para robarle al policía retirado Mario López (45), quien se enfrentó a punta de pistola tras volver a su domicilio junto a su esposa.

López, quien se identificó como oficial primero retirado de la fuerza porteña, habría efectuado un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm y uno de los asaltantes cayó herido a pocos metros del lugar y murió en la vía pública, mientras que su acompañante logró escapar.

En el lugar trabajaron personal del SAME, que constató el fallecimiento, efectivos de la comisaría 6ª de Morón y la fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, que por el momento no adoptó medidas sobre el ex uniformado.

El caso quedó caratulado como “intento de robo agravado y homicidio”, y se espera que en las próximas horas se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al cómplice prófugo.