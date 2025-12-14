Femicidio en Mariano Acosta: Un hombre mató a su pareja, hirió a su cuñada y luego se suicidó

Un femicidio seguido de suicidio tuvo lugar en la localidad de Mariano Acosta (Merlo), cuando un hombre asesinó a su pareja de un disparo, hirió a la hermana de la víctima y luego se quitó la vida con la misma arma de fuego en la vía pública.

Fuentes de la investigación indicaron que un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre gritos y detonaciones en una zona comprendida entre las calles Ipiranga, Rondeau y Aldao. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Claudia Dominga Morel, de 36 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen y lesiones compatibles con golpes.

A unos 50 metros del lugar fue hallado el cuerpo de un hombre, identificado como Matías Ramón Aranda, de 37 años, con una herida de bala en la cabeza, en la zona frontal. Debajo del cuerpo se secuestró un revólver calibre .38, que habría sido utilizado tanto en el ataque como en el suicidio.

Según los primeros testimonios recolectados por personal policial, momentos antes se habría producido una discusión en la vía pública.

Aranda efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó contra Morel y otros alcanzaron a su hermana Romina, quien sufrió un roce de bala en el pecho y una herida en uno de sus brazos. A pesar de las lesiones, la mujer logró pedir ayuda y alertar a familiares, tras lo cual fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde fue asistida y permanece fuera de peligro.

El ataque ocurrió a pocos metros de una vivienda donde familiares de las víctimas se encontraban celebrando el cumpleaños de una menor. Claudia Morel y su hermana se habían retirado minutos antes del lugar cuando fueron interceptadas por el agresor, quien se presentó en las inmediaciones del domicilio y desató el ataque.

También se estableció que Aranda registraba antecedentes por violencia familiar y denuncias previas realizadas por familiares de la víctima.

Además, la investigación permitió determinar que Claudia Morel se había alejado días antes del domicilio que compartía con el agresor, tras haber sufrido episodios de violencia de género, y se encontraba residiendo en la casa de un familiar. Pese a ello, la pareja había retomado recientemente el vínculo luego de un período de separación.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, Policía Científica, personal de la DDI y del área de Políticas de Género, quienes realizaron las pericias correspondientes y brindaron contención a los familiares. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Morón, a cargo de la fiscal Paula Hondeville.