Presupuesto de ajuste y más presión tributaria: En Moreno te cobran hasta por pintar la casa

Tras el triunfo electoral del #7S y el recambio de concejales, el PJ de Moreno impuso en la última semana las ordenanzas que sentarán las bases para el ejercicio fiscal 2026: Esto es un Presupuesto de ajuste o subestimado, y un apriete impositivo más, que prácticamente grava hasta el mantenimiento de los inmuebles de los contribuyentes del partido.

Con mayoría absoluta (13 sobre 24), el bloque de Unión por la Patria aprobó sin mucho debate el Cálculo de Recursos y Gastos de $179 mil millones para el año próximo. Un aumento nominal del 37% comparado con el de éste año, pero de apenas un 8% en términos reales, si se mide con el informe del ejecutado del primer semestre de 2025.

Hasta ahí poco que envidiarle a gestiones vecinas como la de Ituzaingó, donde directamente el HCD aprobó por mayoría un presupuesto inferior a ejecutado estimado para este año. En la misma sesión se aprobó también un sistema de indexación trimestral de las tasas por IPC, estimado en un 10% en enero, del 35% para cerrar el primer trimestre. Los tributos, vale aclarar, ya se venían indexando por el IPC del Indec durante 2025, como otras distritos vecinos.

El modelo del kirchnerismo en el Conurbano es claro. Ajustar los años no electorales, pero sin perder la capacidad de recursos discrecionales, para direccionar a gusto. Poco de eso va a una mejora salarial de la planta municipal, donde pocos se atreven a desafiar la estrategia política que ordena a la tropa: a menor salario, más gente para poder contratar.

Para lograr eso también ese necesario apretar a los contribuyentes. «En la pasada sesión, bloque que responde al kirchnerismo votó una ordenanza por la que te van a cobrar un tasa por mejorar tu casa. Se llama aviso de obra: si queres pintar, arreglar la vereda o la reja te van a cobrar. Es un nuevo atropello al bolsillo, con el objetivo de mantener a la casta política de la intendenta Mariel Fernández», posteó en sus redes la concejal Rocío Maita, de LLA.

Por supuesto, el derecho de construcción existe en todos lados. De eso se agarró el oficialismo para tratar de explicar que «en realidad, lo que se hizo ahora es explicitar lo que se cobra y generar una serie de eximiciones para los sectores de menores ingresos». Esto es, aumentamos a todos y después vamos viendo como responde en cada barrio.

Las tasas de construcción se mide por metro cuadrado de edificación, no por los arreglos o mejores externas. La nueva ordenanza Fiscal avanza sobre la jurisprudencia y la coherencia. Lo dice claramente: A partir de enero habrá que informar al municipio por «pintar la fachada principal». Un absurdo total, que probablemente encuentre en el fuero Contencioso Administrativo la misma complicidad que existe con otras gestiones peronistas de la Zona Oeste, donde se avaló desde el desborde de vías de excepción y cambios de COU sin estudio alguno, o la vacante de un concejal fallecido sin jura de su correspondiente suplente. Al revés que a nivel nacional, acá no entra un sólo amparo.

Cajas navideñas

Por otra parte, en el Sindicato de trabajadores municipales de Moreno analizan presentar un pedido formal a la intendenta Fernández para que el Ejecutivo entregue cajas de alimentos de cara a las fiestas de fin de año, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y salarios que, según denuncian, quedaron por debajo de la canasta básica.

«Hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes», señalaron a la agencia NA, al tiempo que reclamaron la reapertura de paritarias y un bono extraordinario para fin de año.