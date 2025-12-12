Estafas a aseguradoras: Cayeron otros ocho sospechosos de la banda de los «caranchos VIP»

Ocho nuevos sospechosos fueron detenidos tras 15 allanamientos realizados en distintos puntos del AMBA por efectivos de la Policía Bonaerense, en el marco de la causa en la que se investiga a una banda conocida como los «caranchos VIP», acusada de estafar a diferentes aseguradoras.

Personal de la DDI Morón llevó a cabo operativos en domicilios de las localidades de Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y distintos barrios de la Capital Federal.

Fuentes policiales informaron que los nuevos apresados son Gonzalo Joaquín M. (25 años), María Romina F. (46), Sabrina Eliana L.F. (27), Agustina Daniela R.(27), Sebastián N. (53), Santiago Carlos A. (43), Luis Hernán T. (29) y Cristian Alan T.(37).

Los investigadores deberán establecer el rol de cada uno de los detenidos en esta banda, que ya tenía otros siete apresados.

En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, iPads, notebooks, discos externos, pendrives, memorias, GPS, una escopeta calibre 16, una pistola calibre 40, cargadores, municiones, documentación, una caja fuerte, máquinas para contar billetes, detector de billetes apócrifos, sellos profesionales, recetas médicas y otros elementos de interés para la investigación.

Todo comenzó a raíz de una denuncia que representantes de la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A.U. presentaron en el primer semestre de este año, tras detectar una serie de reclamos sospechosos.

La UFI N° 5 de Morón, encabezada por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, ubicaron a los primeros integrantes de la organización, entre ellos varios abogados, una médica y una promotora.

Asimismo, lograron identificar al líder del grupo, identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, quien estuvo una semana prófugo.

En la investigación se estableció que la banda operaba con una estructura definida: existieron profesionales encargados de armar siniestros viales simulados con documentación falsa y de captar personas dispuestas a participar del fraude a cambio de dinero.

Giovanelli era conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”, donde promocionaba el estudio y ofrecía supuestos consejos legales a víctimas de accidentes con distintas producciones audiovisuales propias de un influencer.

La maniobra utilizada era captar personas con pólizas activas, simular accidentes y presentar reclamos a distintas compañías aseguradoras utilizando certificados médicos y poderes notariales apócrifos.

Giovanelli actuaba junto a su socio Gastón Tardini y ambos prometían indemnizaciones superiores a la media del mercado.

En la causa constan más de 11 hechos comprobados entre 2022 y 2025, donde la estructura armó informes médicos, poderes y presupuestos mecánicos falsos, reclamos tramitados con documentación apócrifa y pagos ofrecidos a los supuestos accidentados.

Además, de Giovanelli en junio pasado fueron imputados en la causa Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano, quien permanece aun prófuga.

Palmisano era la persona que reclutaba los «prestanombres» a través de redes sociales y mensajes por WhatsApp bajo el nombre de “Noelia”.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón le otorgó a Giovanelli prisión domiciliaria, con el uso de tobillera electrónica, luego de pagar $30.000.000 de fianza. Por su parte, Tardini, se encuentra en libertad, aunque todavía sigue bajo investigación.