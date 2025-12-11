Robaban motos y celulares: Caen dos motochorros que aterrorizaban las calles de Haedo

Dos motochorros de 18 y 33 años fueron detenidos tras emboscaron ayer a una motociclista (51) a punta de pistola en el cruce de las calles Primera Junta y Congreso de Haedo. La mujer se resistió, tras lo cual la golpearon salvajemente hasta que cayó al piso y empezaron a los tiros para sacarle su Kawasaki Z400 negra.

Rápidamente se dieron a la fuga y, se constató después, era la misma banda que horas antes venía de varios robos de teléfonos celulares en la vía pública.

El fiscal Claudio Oviedo (UFI 5 de Morón) ordenó un seguimiento de las dos motos y llegaron hasta la casa de uno de los sospechosos, donde incautaron celulares robado, la moto de la víctima y la Tornado que usaron para cometer el asalto.

De acuerdo con los investigadores, resultó clave el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada, que permitió detectar su ubicación en tiempo real en una vivienda de la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, partido de Hurlingham.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

#Morón ROBABAN CELULARES, LE PEGARON PATADAS A UNA MUJER Y DISPARARON 8 VECES PARA SUSTRAERLE LA MOTO: TENÍAN UN AGUANTADERO DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS CON PEDIDO DE SECUESTRO



