Fue demorada: Una mujer tiró abajo un portón, luego de negarse a pagar el estacionamiento, en Moreno

Una mujer que se negó a pagar el estacionamiento, en Moreno, derribó el portón eléctrico dando marcha atrás con el auto. Ante el escándalo intervino la Policía: la conductora terminó demorada y su vehículo fue secuestrado.

El relato salvaje ocurrió ayer por la tarde en el estacionamiento “Pasaje Sur”, ubicado sobre la calle Joly al 2800, del lado sur de la estación, y lindero a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. El encargado del establecimiento aseguró que la conductora «tenía que abonar $4.400 y se escapó».

Por su parte, la protagonista relató a la prensa su versión: “Le expliqué que no tenía efectivo y que le iba a pagar con transferencia [cuando volviera]. Me dijo que no había problema y que él se encontraba hasta las 15. Le insistí que si no podía pagar con transferencia, no le dejaba el auto, y me dijo que estaba bien. Cuando vuelvo, lo último que me iba a imaginar era que iba a tener problemas para sacar el auto”, aseguró.

Más allá del enojo, la mujer se mostró arrepentida de lo que hizo “porque la única perjudicada acá soy yo. Voy a tener que pagar por los daños. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que le pasa algo. Me sentí acorralada”, argumentó. Luego de haber realizado las formalidades pertinentes frente a las autoridades policiales, contó que le devolvieron el auto. El caso se resolverá en la fiscalía, con el dueño del lugar.