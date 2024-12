Moretto asumió la presidencia del Comité Morón: «La UCR debe dejar el complejo de inferioridad en el GBA»

Anoche, la UCR de Morón realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Central y de los de Circuito, encabezadas por el concejal Rolando Moretto, ganador de las elecciones partidarias de octubre.

El abogado asumió como presidente acompañado por Hilda Rodríguez Ayoroa, como su vice; y Pablo Sánchez como secretario general. La presencia del titular del Comité Provincia, Miguel Fernández, y 250 correligionarios permitió despedir fin de año a lo grande en la tradicional y remozada histórica sede de Sarmiento 530.

También estuvieron Elsa Llenderrozas, vice de la UCR bonaerense; el senador provincial Agustín Maspoli y el diputado bonaerense Valentín Miranda, además de Daniel y Sebastián Salvador, referentes del mismo espacio.

El concejal fue acompañado, además, por sus colegas Romina Fusco, del Bloque Pro-Libertad; y Ariel Aguilera de La Libertad Avanza (Partido Demócrata).

“Venimos a construir una alternativa”, aseguró Fernández. El ex intendente de Trenque Lauquen dijo que «tenemos que entender lo que pasa en el país, la provincia y cada uno de los distritos. No podemos hacer política, planteándoles algo que no entiendan, que no les mueva el corazón, que no los apasione atrás de una idea”.

“Si no emocionamos a la gente, no la vamos a convencer. Necesitamos una alternativa racional y que emocione”, concluyó el jefe del radicalismo bonaerense, en la víspera de otra prueba de fuego para el partido.

Por su parte, Moretto prometió «un comité de puertas abiertas y no encerrado en estas cuatro paredes». Y explicó: «Nos propusimos el desafío de generar un frente electoral que privilegie lo colectivo por sobre lo individual, para tener un Radicalismo sólido, fuerte y capaz de articular en Morón con las distintas fuerzas”.

El abogado dijo que la UCR debe abandonar el «complejo de inferioridad que ha tenido en los últimos 20 años» en el Conurbano bonaerense, «y convencernos que podemos volver a ser un partido con vocación de poder».

«El Radicalismo debe volver a convertirse en un actor político central, para reencontrase con la gente y ser un vehículo de sus demandas sociales”, aseveró Moretto.

“En Morón, venimos haciendo un trabajo muy importante con muchos de los concejales que están en la oposición, marcándole al intendente las cosas que están mal y proponiendo proyectos. Ese trabajo tiene un desafío por delante, que es poder conformar un frente electoral que pueda darle a los vecinos, una alternativa a estos 20 años de populismo del Sabbatelismo. En esa gestión me van a encontrar trabajando”, cerró.

En el cierre de la noche se descubrió una placa en homenaje a Carlos Legorburu, el ex titular del Comité, fallecido en agosto de este año.