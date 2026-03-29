Gendarme mató a un motochorro y dejó en grave estado a otro, tras un intento de asalto en Moreno

Un gendarme de franco mató a un presunto motochorro y dejó gravemente herido a otro en un intento de robo en Villa Trujui.

El suceso se produjo a las 22:10 del viernes sobre la avenida Néstor Kirchner (ex Roca) y Vasco Da Gama, a metros del mayorista “Chango Más” del barrio Parque Trujui de Moreno.

El agenteo circulaba en su moto, cuando resultó interceptado por dos motochorros que le mostraron un arma para intimidarlo.

Los tres cayeron en la cinta asfáltica, luego de un forcejeo en velocidad. Cuando se levantó, el agente tenía ya en sus manos la pistola reglamentaria.

🚨 UN GENDARME SE DEFENDIÓ DE UN ASALTO MOTOCHORRO, MATÓ A UNO DE LOS ASALTANTES E HIRIÓ A OTRO

– Fue en Villa Trujuy, Moreno.

– El gendarme salió ileso. pic.twitter.com/biDdp3EUFn — Vía Szeta (@mauroszeta) March 28, 2026

Según voceros con acceso al expediente, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y comenzó a disparar.Ambos delincuentes fueron trasladados con heridas de bala al hospital Mariano Moreno. Axel Otaiza, de 23 años y domiciliado en el barrio San Cayetano, murió en el nosocomio.

Su cómplice, de 17 años, está internado en grave estado. Familiares de los heridos generaron incidentes en el centro sanitario, los cuales fueron rápidamente controlados, informó la fuerza.

Dos videos de cámara de seguridad privada mostraron la secuencia final. Los peritos de la Policía Científica secuestraron la réplica de una pistola. Además recogieron varias vainas servidas, que pertenecerían al arma reglamentaria del gendarme.

La causa recayó en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Martín Borgnia.

El fiscal, con los elementos que constan en el expediente, decidió caratular el hecho como “legítima defensa”. El gendarme, luego de declarar, fue puesto en libertad.