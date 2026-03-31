El gobierno bonaerense autorizó un aumento del 6,5% en las cuotas de los colegios privados

La Provincia de Buenos Aires autorizó a un aumento del 6.5% para abril en la matrícula de los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento en todo el territorio bonaerense.

Según explicó comunicó éste lunes la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA), los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y quienes reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.

En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos. Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070 según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.

El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA. Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.

La Provincia había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el 30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que «estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones»,

No obstante el dirigente aclaró que «las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados».

Zurita remarcó que en los últimos meses, «hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros».