Marcha contra otro gatillo fácil: Ituzaingó se movilizó por el asesinato del joven Juan Cruz Leal

Familiares y amigos de Juan Cruz Leal se movilizaron este viernes frente al ex Cine Gran Ituzaingó, frente a plaza Plaza San Martín, para reclamar justicia por el joven asesinado hace dos semanas por un Policía de la Ciudad que lo confundió con un motochorro. El mismo día en que el chico hubiera cumplido 22 años pidieron que «su muerte no quede en el olvido“. La familia asegura estar conforme con el avance de la investigación, mientras piden que también investiguen a los agentes de la Comisaría 4ta (San Alberto) por presuntas maniobras de encubrimiento del crimen.

La concentración comenzó pasadas las 17 en la Plaza de Ituzaingó Sur, donde los manifestantes encendieron velas por la víctima. Durante toda la jornada, en las pantallas de la marquesina que da hacia la plaza se proyectaron fotografías del joven y un cartel que pedía “que se haga justicia para que su muerte no quede en el olvido, para que su nombre se escuche“. Los manifestantes, por su parte, tenían remeras que también reclamaban justicia por el joven.

“Su ausencia duele todos los días, pero en fechas como esta se siente aún más. Hoy lo recordamos con amor, con fuerza y con el deseo profundo de que su historia no quede en el olvido», agregaron desde el escenario del acto. En el lugar estaban presentes Diego Leal y Cecilia Otero, padre y madre del joven asesinado. Antes de la marcha, Otero dijo a este diario que “no tengo lugar para la tristeza ni para sentarme a llorar, tengo que hacer todo y más para que se haga justicia contra Lucas Adrián Gómez y contra los que lo dejaron estar en la calle portando un arma».

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el padre de Juan Cruz aseguró que “las evidencias son sólidas y todo apunta a la pena máxima“. Destacó que, por ahora, la fiscal María Alejandra Bonini, a cargo de la investigación, “se está moviendo correctamente» y que buscarán que se investigue a “todos los responsables que están detrás de esta persona que está habilitada para matar como mató”.

⚪️ Familiares y amigos colmaron la estación de Ituzaingó pidiendo justicia por Juan Cruz Leal.

Basta de gatillo fácil. Justicia por todos los pibes asesinados por las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/AtZ5g8HiM5 — CeProDH Zona Oeste (@CeprodhO) March 27, 2026

El caso

Juan Cruz fue baleado el jueves 12 de marzo en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, del barrio San Alberto.

Según la investigación, el oficial Lucas Adrián Gómez, integrante de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, se encontraba con su pareja a bordo de una moto cuando observó a dos jóvenes que circulaban en un rodado similar.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, el policía creyó que podía tratarse de un intento de robo y decidió disparar su arma reglamentaria. Efectuó al menos dos tiros que impactaron en Juan Cruz y en su amigo, Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años. Los dos jóvenes resultaron gravemente heridos.

Una ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas, donde fue atendido y se recupera fuera de peligro. En tanto, Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Pese al trabajo del personal médico y tras varias horas en estado crítico, los profesionales constataron su fallecimiento.

El oficial Lucas Adrián Gómez fue detenido y se le imputa el delito de “homicidio agravado”, figura que contempla penas severas para los miembros de las fuerzas de seguridad que abusan de su arma de fuego en servicio o haciendo uso de su condición policial.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, quien ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas peritajes balísticos, análisis de cámaras de seguridad y testimoniales de vecinos que pudieron haber presenciado lo ocurrido.