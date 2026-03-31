Plenario CoPeBo en La Matanza: «Sueño con un peronismo unido conceptualmente», dijo Ledesma

Julio Rubén Ledesma encabezó un plenario de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (COPEB) con el objetivo de reordenar su fuerza en la Provincia bajo «las premisas del peronismo de Evita y Perón». «Porque vemos que se están perdiendo los conceptos de la justicia social, del trabajo, la educación y la cultura», sostuvo desde La Matanza.

El dirigente mercantil (SEOCA) estuvo acompañado por la concejal matancera Patricia Gardella, y por el dirigente de la agrupación «Nueva Generación» Ernesto Ludueña, entre otros cuadros de su partido.

“Es hora que los argentinos, en particular los peronistas, nos ayornemos, nos reorganicemos para darle batalla a esta criminalidad que es todo tipo de reforma que están instrumentando para perjudicar al pueblo y a los trabajadores en particular”, expresó Ledesma.

Y agregó: «Creo y sueño con un peronismo unido conceptualmente, ideológicamente y filosóficamente, donde todos recuperemos el cauce y volvamos al partido oficial del peronismo», remarcó.

“Por eso estamos todas las agrupaciones acá, con vocación de trabajar por los que menos tienen. El peronismo es muy amplio y grande, pero hay que saber abrir los brazos para albergar a todos los compañeros. Nosotros sí sabemos y lo hacemos”, afirmó el dirigente gremial.

De manera tal, convocó a quienes quieran sumarse para que desde el peronismo “volvamos a establecer un parámetro de comportamiento y de responsabilidad para poder ocupar los lugares que nos toca ocupar en la política”.