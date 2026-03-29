Interzonal Nacional: Almagro durmió a Morón, que no pudo defender la punta de la Zona A

El Gallo tuvo un flojo partido, cayó ante Almagro y se quedó sin invicto en esta temporada. En José Ingenieros, por la 7ma fecha de la Primera Nacional (interzonal), el equipo de Walter Otta perdió 2 a 0 sin atenuantes y hasta podría perder la punta de la Zona A, cuando sus perseguidores (Defensores y Acassuso) completen la 7° entre lunes y miércoles.

Luego de la tres victorias consecutivas (Central Norte, Chaco For Ever y Acassuso), Morón quería estirar su buen momento en el campeonato. Sin embargo, entró dormido y nunca más logró despertarse para llevarse algo del estadio Tres de Febrero. Por el contrario, el Tricolor (10° en la Zona B) enfiló su segunda victoria al hilo (antes Quilmes).

La lesión de Bustos, en el inicio del duelo, fue determinante para la apertura del marcador. Es que la salida del volante derivó en el ingreso del Colo Martínez, quien metió el cabezazo a lo 11’ del primer tiempo para desatar la locura de los hinchas. A pesar de la ventaja, el Tricolor mantuvo la postura, evitó una reacción ajena que nunca llegó y, para colmó, estiró la diferencia en el comienzo del ST, cuando Mateo Benegas realizó una gran jugada individual.

LOS GOLES DEL TRIUNFO!

Los tantos de Martínez y Benegas para la victoria de Almagro sobre Morón.



ALMAGRO 2 MORÓN 0



Zona B

Fecha 7

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