A trece años del traslado del estadio de Morón, se inauguró la nueva plaza «Viejo Urbano»

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó este viernes la inauguración de la plaza «Viejo Urbano», un nuevo espacio público ubicado en la intersección de las calles Juan José Valle y Av. Rivadavia, en Morón centro sur. Ese predio había quedado liberado a mediados del 2013 tras el traslado del estadio del Deportivo Morón (a su actual ubicación).

El predio se compone de tres terrenos y cuenta con una superficie aproximada de 6.750 m². Se hicieron trabajos de nivelación del terreno, construcción de caminos y senderos, cerco perimetral, parquización y mejora del alumbrado público.

La plaza cuenta con iluminación alta y farolas, además de juegos infantiles, una pista de usos múltiples y un playón para actividades recreativas. También se incorporó mobiliario urbano como bancos, mesas, cestos y aparatos de gimnasia.

Se trata de un lugar estratégico, ubicado junto al supermercado Coto, la empresa que cedió su terreno en la Avenida Hipólito Yrigoyen al 1600 donde funcionó la ex Textil Castelar, fábrica que dejó de producir a mediados de los ’90 y cuya demolición comenzó a principios del año 2012. Todo era parte de un plan estratégico presentado en 2005 por el gobierno de Martín Sabbatella, que estaba dispuesto a sacar el estadio de la zona céntrica y transformarlo en edificios.

​Aunque todavía suenan ecos de dirigentes e hinchas contra el Grupo Desarrollador y la empresa Bautec, lo cierto es que el Municipio no movió un ladrillo una vez que los activos del club estuvieron asegurados. Mientras que el proyecto inmobiliario duerme el sueño eterno, el espacio ubicado frente a la Plaza de la Cultura, que antiguamente estaba reservado a los hinchas visitantes del Gallo, hace por lo menos una década que amagaba con abrirse. De hecho, durante la campaña de octubre de 2019, el exintendente Ramiro Tagliaferro (PRO) realizó un intento de inauguración.

Pero finalmente, el día llegó. «Esto se da en el marco de un proyecto de transformación del área central de nuestra ciudad, que implicaba lo que vemos, con la asignatura pendiente de terminar de desarrollar estas tierras», prometió Ghi desde la nueva plaza pública, que está delimitada también por las vías del FFCC Sarmiento y el túnel («zapito» de JJ Valle-Saldías) que tiene dirección norte a sur y fuera inaugurado por el mismo intendente en septiembre del 2015.

«Tenemos una planificación para este año con diferentes obras. Ya inauguramos el puente sobre el ferrocarril y estamos trabajando en otro contiguo», anticipó Ghi, quien en la apertura de sesiones del HCD se jactó de haber agilizado las obras del gobierno nacional en torno tanto a los puentes de Haedo como a la reforma de la estación Morón.

Respecto de las obras que se vienen, Ghi agregó: “En 30 días estaremos inaugurando un nuevo Centro de Salud Papa Francisco, en Morón Sur. Además, seguimos trabajando en materia de infraestructura deportiva en la reserva de El Palomar y a mitad de año estaremos inaugurando un salón de usos múltiples en ese espacio”.

“Lo público tiene que ser sinónimo de calidad. Tenemos que definitivamente ganar esa batalla. Lo público no tiene que ser sinónimo de improvisación o falta de planificación, sino todo lo contrario”, concluyó.

El viejo estadio Francisco Urbano de Morón, delimitado por las vías del Sarmiento, JJ.Valle, Brown y Tribunales.