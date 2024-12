Hay un detenido: Asesinaron a una nena de 7 años y la escondieron en un ropero, en General Rodríguez

Una nena de 7 años, identificada como Nayla Malena Agüero, fue encontrada asesinada ayer en el ropero de su casa, en General Rodríguez. Tras el hecho, detuvieron a un joven de 18 y sus vecinos incendiaron la vivienda.

El hecho fue descubierto por Natalia Herrera, de 32 años, quien llamó al 911 para denunciar que su hija había desaparecido de su vista mientras jugaba en una pileta de lona en el patio de su casa en General Rodríguez.

De inmediato tomó intervención en el caso la DDI de la zona, iniciándose el operativo de búsqueda y fue de esa manera que uno de los primeros lugares a los que acudieron, fue a lo del vecino de la niña, Ariel Axel Díaz, de 18 años, quien vive en la planta baja de la casa de dos pisos.

Sin embargo ese primer procedimiento no dio resultados positivos, por lo que la búsqueda continuó por todo el barrio, sin que tampoco se consiguiese avanzar para dar con el paradero de la menor.

Ante la situación, los investigadores decidieron retornar al lugar dónde la pequeña fue vista por última vez, ya que los testimonios de los vecinos coincidían en que Malena no había sido vista saliendo de la vivienda.

Fue así que volvieron a revisar el domicilio de Díaz y allí encontraron el cadáver de la menor en un ropero, envuelta entre sábanas. Díaz fue arrestado y trasladado a una dependencia de la zona. Tomó intervención la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI N°10 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez.

La policía debió actuar para evitar que los vecinos quemasen la casa del acusado, y ahora se aguarda el resultado de la autopsia para conocer la causa de la muerte de Malena.

⚫️ Horror en General Rodríguez: encontraron el cuerpo de Nayla Agüero, una nena de siete años, en el ropero de un vecino#AmericaNoticias de Mañana @rolandogps pic.twitter.com/sDMkNfxE25 — A24.com (@A24COM) December 19, 2024

Natalia y Jonathan, los padres de Nayla, describieron a la prensa que la menor estaba en la pileta cuando le dice a su mamá que se iba a cambiar y a hablar con Tiana, una vecina: “Pasó un rato y no la escucho, empiezo a gritar su nombre y le pregunto a Ariel donde estaba y me contesta que no sabía, que se estaba bañando”.

“Salí a buscarla por todos lados y cuando volvimos la Policía me preguntó quién vivía en esa casa y les cuento que era la dueña, pero que ahora estaba su hijo”, destacó.

La mujer señaló que ante la sospecha, los efectivos le tocaron la puerta y le dicen que iban a pasar, pero él se negó: “Es ahí cuando de la nada dice ‘lo siento mucho’”.

“Agarró a mi bebé, la mató. Solo pido justicia por mi hija”, expresó llorando Natalia, quien se encontraba al lado de Jonathan, que no podía contener las lágrimas.

“Ella era inocente. Él la pudo haber engañado diciéndole ‘dale esto a tu mamá..’”, afirmó ante algunos medios de comunicación.

Acerca de la relación que tenían como vecinos, Natalia relató que hablaban de vez en cuanto, pero que no tenían una relación: “Les pagábamos bien el alquiler, no había problemas”.

Por último, sobre el joven de 18 años detenido, contó que vivía encerrado y salía poco de la casa: “Nunca imaginé que podía llegar a pasar esto”.