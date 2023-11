Se negó a declarar: Atropelló y mató a una mujer en silla de ruedas, cuando escapaba en un auto robado

Spread the love

Un hombre que fue detenido luego de atropellar con un auto robado y matar a una mujer en silla de rueda cuando escapaba de la Policía, en Isidro Casanova, se negó este viernes a declarar ante el fiscal, mientras que los otros dos delincuentes con los que viajaba continuaban prófugos, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Gastón Cristian Correa (25), quien fue indagado este viernes por el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien lo consideró coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo”, en perjuicio de María Josefa Paz (67).

Voceros judiciales informaron a Télam que Correa se negó a declarar ante el fiscal Folino y que seguirá detenido.

En tanto, se pidió la detención de uno de los cómplices de Correa y era intensamente buscado; mientras que los investigadores realizaban tareas tendientes a identificar al último de los involucrados en el crimen de Paz.

Fuentes judiciales y policiales informaron que todo comenzó este jueves por la tarde en la esquina de Alvear y Castañón, en el barrio San Carlos de La Matanza, cuando tres asaltantes armados sustrajeron un auto Fiat Cronos de color rojo, tras lo cual huyeron de la zona.

El hecho fue alertado por la Policía, que irradió el alerta a los patrulleros que circulaban en las inmediaciones, y en el cruce de Almeyra y Herrera un móvil localizó el vehículo robado, por lo que se inició una persecución.

🎙️ "Estoy descreído de todo", declaró Carlos, hijo de la mujer atropellada y fallecida en Isidro Casanova.

👉 El hecho ocurrió ayer cuando la mujer en silla de ruedas fue embestida en la puerta de su casa por un auto en el que tres delincuentes escapaban de la policía. pic.twitter.com/FhD7PdlFhx — CanalExtraTv (@canalextratv) November 10, 2023

Al llegar a la esquina de Germán Abdala y Perdriel, pasadas las 17 horas, los ladrones perdieron el control del rodado, se subieron a la vereda y atropellaron a la mujer, que se encontraba en silla de ruedas como consecuencia de un ACV sufrido hacía varios años, contra la mampostería de su casa, en un hecho que fue captado por una cámara de seguridad.

De inmediato, dos de los delincuentes lograron bajarse del auto y escapar a la carrera, mientras que un tercero salió rengueando y fue aprehendido de inmediato por los agentes que se desplazaban en el patrullero.

Mientras que la víctima fue trasladada de forma urgente al hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado, informaron fuentes judiciales y policiales.

En tanto Correa, el asaltante aprehendido, sufrió una fractura en una de sus piernas y fue llevado con custodia al hospital Balestrini.

Carlos, hijo de la víctima, contó a Crónica TV: “Yo estaba arriba en el dormitorio, estaba acostado mirando tele y en un momento siento un golpe fuertísimo, salgo a la terraza, me asomo y la veo a mi mamá, y bajé corriendo y salgo y veo el auto”.

“Sinceramente no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer en la forma, como fue, no caigo, de salir y verla tirada en la vereda, con los ojitos abiertos”, concluyó visiblemente conmocionado el hombre.