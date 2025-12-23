Hospitalizados: Ascendieron a los tres bomberos que sobrevivieron al fatal accidente en El Palomar

A una semana del fatal accidente en El Palomar que le quitó la vida a Matías Di Paolo, el Cuartel de Bomberos de Tres de Febrero ascendió a la categoría de Subayudantes a los otros tres agentes que sobrevivieron y se encuentran hospitalizados.

Según posteó la propia organización, fueron ascendidos los bomberos Mateo Henri, Milagros Barrionuevo y Micaela Quipildor, ex pareja de Di Paolo y una de las más afectadas por el estrago: Le tuvieron que amputar una pierna.

«La presente disposición se fundamenta en la actuación desarrollada el 15 de diciembre de 2025, durante un servicio por incendio de pastizales, oportunidad en la que, encontrándose finalizando las tareas operativas y procediendo al repliegue del material y del personal, un vehículo ajeno a la institución, conducido de manera imprudente y a alta velocidad, embistió a parte de la dotación», notificó el Cuartel.

Y agrega: «Como consecuencia de dicho hecho, los numerarios mencionados resultaron con lesiones de consideración, poniendo en riesgo su integridad física, en el marco del cumplimiento del deber y de una intervención de emergencia que demandó un alto nivel de exposición y entrega personal».

Este ascenso constituye un acto formal de reconocimiento institucional al accionar demostrado, dejando constancia del mismo en los registros correspondientes y elevándose al Consejo Directivo para su tratamiento», concluye el posteo.

El accidente ocurrió el lunes 15 de abril cerca de las 20.30hs, cuando los bomberos terminaban de apagar un incendio en los pastizales de la Ruta 201 y el cruce con la R4, a la altura de El Palomar, y fueron embestidos por un auto a toda velocidad. La UFI 7 de Morón imputó al conductor, César Cervantes, por el delito de «homicidio con dolo eventual».

Operativo navideño

A una semana del accidente que causó la muerte de Matías Di Paolo y dejó a tres bomberos internados, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero confirmó que llevará adelante el tradicional recorrido navideño por distintas localidades del distrito.

Martes 23 de diciembre – Desde las 17:00

Panadería El Principito (Av. Lope de Vega 2295) – Villa Raffo / Villa Risso

Plaza de la Familia (Colón y Ntra. Sra. de Loreto) – Villa Raffo

Estación Sáenz Peña (Ameghino y Av. América)

Panadería La Primera (Ameghino 3037) – Sáenz Peña

Estación Santos Lugares (Landin y Av. La Plata)

Av. La Plata y Rodríguez Peña – Santos Lugares

Miércoles 24 de diciembre – Desde las 16:30

Recorrido por Ciudad Jardín, Villa Bosch y Martín Coronado:

Cuartel de Ciudad Jardín (Blvd. Finca y Matienzo)

Plaza Lodelpa (Libertad y Avdor. Franco) – Ciudad Jardín

Estación Martín Coronado (Antártida Argentina y San Lorenzo)

Plaza Manzanares (Santos Vega y Juan XXIII) – Villa Bosch

Estación Villa Bosch (Miguel Ángel y El Payador)

Plaza Plata (Blvd. San Martín y Avdor. Pluschow) – Ciudad Jardín

Plaza de los Aviadores (Av. Wernicke y De los Jacarandaes) – Ciudad Jardín

Plaza de las Palmeras (Stephenson y Kennedy) – Caseros

Regreso al Cuartel de Ciudad Jardín

Miércoles 24 de diciembre – Desde las 18:30

Recorrido por Loma Hermosa, El Libertador, Once de Septiembre, Remedios de Escalada, Churruca y Pablo Podestá:

Cuartel de Remedios de Escalada (El Parque y Berlín)

Barrio Altos de Podestá

Pte. Perón y Francisco Sierra – Remedios de Escalada

Gabino Ezeiza y Catamarca – El Libertador

Santiago del Estero y 1° de Mayo – El Libertador

Machado y Julio Moreno – Loma Hermosa

Av. Hugo del Carril y París – Loma Hermosa