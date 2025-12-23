Detuvieron a un armero ligado a la barra de Laferrere: Cayó banda que traficaba armas de fuego

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desarticularon una red criminal dedicada a la provisión ilegal y al tráfico de armas de fuego.

Entre los detenidos se encuentra un individuo conocido como “Gordo Cuevas”, mecánico armero vinculado a la barra brava del Club Deportivo Laferrere, quien abastecía de armamento a bandas delictivas. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron más de 60 armas de fuego de distintos calibres y miles de municiones.

Los operativos se desprenden de una causa previa en la que ya se había logrado la desarticulación de una estructura criminal que operaba en el conurbano bonaerense y se dedicaba a la comisión de secuestros extorsivos.

Aquella intervención fue llevada adelante por el Departamento Antisecuestros Sur de la PFA, cuyos investigadores profundizaron las pesquisas y lograron establecer que, detrás de la organización desmantelada, actuaba un individuo que cumplía el rol de “testaferro de armas de fuego”, encargado de encubrir la adquisición y el posterior desvío ilegal de material armamentístico.

Con la anuencia de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Sebastián Lorenzo Basso, Secretaría del Dr. Marcelo Bausset, el personal de la PFA desarrolló amplias tareas de campo que permitieron determinar el modus operandi de la organización. El mismo consistía en la utilización de personas legalmente habilitadas como usuarios de armas, quienes obtenían la Credencial de Legítimo Usuario en la categoría de guarda “G2”, habilitación que permite la tenencia de entre 9 y 49 armas de fuego.

Una vez adquiridas, las armas eran cedidas de manera ilegal a un grupo de delincuentes directamente relacionados con la barra brava del Club Deportivo Laferrere, así como también a diversas organizaciones criminales. El mismo mecanismo se utilizaba para la provisión de municiones, que eran obtenidas mediante credenciales habilitantes y luego comercializadas de forma clandestina.

Gracias a la perseverancia de los investigadores, los federales lograron identificar al “Gordo Cuevas”, mecánico armero vinculado a la barra del mencionado club del partido de La Matanza y custodio de “Fredy”, un reconocido delincuente señalado como secuaz del tristemente célebre “Chaki Chan”. Este último, actualmente detenido, cuenta con un extenso prontuario criminal, que incluye su presunta participación en al menos 16 homicidios y el liderazgo de una narcobanda que operaba en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Asimismo, se identificó a otros sospechosos que, hasta el momento, habían adquirido impunemente un promedio de 25 armas de fuego cada uno. De los registros surgió que, en muchos casos, las compras se realizaban sobre armamento de igual marca, modelo y calibre, una práctica poco habitual entre coleccionistas legítimos. Además, se constató que todos ellos declaraban domicilios inexistentes.

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 3, a cargo interino del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría Nº 9 de la Dra. Mariana Sioli, ordenó la realización de once allanamientos.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en las localidades de Isidro Casanova, Villa Luzuriaga, San Justo, Virrey del Pino, Laferrere, Hurlingham, Adolfo Sourdeaux y Cañuelas, donde se logró la detención de dos hombres, entre ellos el “Gordo Cuevas”.

Además, otras tres personas fueron notificadas de la causa y se secuestraron 37 pistolas calibre 9 mm, 5 pistolas calibre .45, 2 pistolas calibre .40, 2 pistolas calibre .22, 1 revólver calibre .38, 1 revólver calibre .32, 3 escopetas, 6 carabinas calibre .22, 1 fusil calibre .22, 2 pistolones calibre 14, 88 cargadores de distintos calibres, más de 2.000 municiones y tres máquinas de recarga de cartuchos, además de decenas de credenciales y documentación de interés para la causa.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor, imputados por el delito de tráfico de armas de fuego.