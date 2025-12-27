Morón: El oficialismo debate un presupuesto creíble y un aumento de tasas escalonado del 25%

En los últimos días hábiles del año el intendente de Morón buscará conseguir la aprobación de la reforma Fiscal e Impositiva y del Presupuesto 2026 por parte del Concejo Deliberante. Tras la renovación del cuerpo, el oficialismo logró la mayoría para, por lo menos, convocar para el lunes 29 a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. No obstante, el sabbatellismo dejó en claro que quiere debatir cambios, a la vez que estudia lo números en rojo de éste ejercicio.

El tratamiento de la Fiscal fue observado por la oposición, debido a que es el mismo expediente que fuera rechazado el jueves 4 de diciembre, es decir un antes del recambio de concejales. Los proyectos del Ejecutivos habían llegado al HCD para su estudio con el tiempo justo, pero el massismo lo metió en el orden del día para que cayera.

Con algunos cambios, el oficialismo lo volvió a girar al Concejo. Y si bien le habría aumentado la presión fiscal a las grandes empresas, mantuvo un ajuste en la TSG del 30% para enero. Ya con mayoría, el bloque de Unión por la Patria aprobó la ordenanza preparatoria, pero con ánimo de negociar más cambios hasta la Asamblea del lunes 29 (18hs).

Trascendió que el Nuevo Encuentro (que aliado con el FR tiene mayoría en la interna del bloque) propuso que el aumento de las tasas fuera escalonado de la siguiente manera: 10% de aumento en la Tasa de Servicios Generales de zonas Alta y «Media» y del 5% en las zonas «Baja» y «Carenciada». Más otros tres ajustes de 5% en marzo, mayo y julio.

También diferenció la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan industrias y comercios: 20% general en enero. Pero del 35% en los rubros crematorios, ART, agencias de carreras (hipódromos), bancos y entidades financieras, de crédito y/o consumo, casa de cambio, agencia de apuestas hípicas, bingos y casinos, minibancos, cajeros automáticos y/o terminales de autoservicio. Para el restos de los tributos también se propuso al Ejecutivo un 20% en enero.

Si bien la apuesta es «no desfinanciar el Municipio», hay muchas diferencias internas sobre cómo se viene llevando la gestión el último año, tras la independencia de Lucas Ghi y su encolumnamiento al MDF del gobernador Axel Kicillof.

Aunque hace un año, producto del quiebre interno, el Ejecutivo no tuvo Fiscal ni Presupuesto aprobado para 2025, el Ejecutivo igual se las arregló para ajustar las tasas por la «cláusula gatillo». Y comprometer para éste año 190 mil millones de pesos. De los cuales, según se desprende del RAFAM, gastó $115.000 millones sólo en el primer semestre.

Todavía no había siquiera largado la campaña electoral. El nuevo Presupuesto, cuyo monto no fue informado en la gacetilla oficial, estaría en el orden de los $272.000 millones. Esto representaría un 20% más que el Ejecutado del 2025.

«En Morón tenemos mucho por hacer y mejorar. Debemos volver a ser un Municipio que se reconozca por la eficiencia, la transparencia y la planificación; que se distinga por la cercanía entre el Gobierno y la sociedad. Lo fuimos y lo volveremos a ser», escribió Martín Sabbatella en una carta a los vecinos. Ya avisó que buscará volver a la Intendencia (1999-2009). La interna K podría ser con Martin Marinucci (FR). Lucas Ghi, por ahora, no tiene re-reelección.