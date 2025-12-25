Femicidio en La Matanza: Un hombre golpeó a su mujer, la bajó del camión y luego la atropelló

Un hombre fue detenido por haber asesinado a su pareja al atropellarla con un camión, tras una discusión en la vía pública, donde además golpeó a la víctima de 36 años, antes de subirse al rodado con matrícula boliviana, en el partido bonaerense de La Matanza.

Fuentes policiales revelaron que el ataque se produjo en inmediaciones del Mercado Central, cuando la pareja mantuvo una pelea en plena calle y con alevosos signos de violencia, altercado que duró, por lo menos, tres minutos antes de embestirla de manera intencional.

La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años, quien murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas, tal como constató el personal policial que encontró a Rivero tendida en el suelo y llamaron al SAME.

Si bien la escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica, los uniformados indicaron que el agresor presentaba olor etílico, mientras que el vehículo, que transportaba mercadería, quedó secuestrado para la realización de peritajes.

La secuencia del femicidio quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes permitieron reconstruir el hecho y resultaron determinantes para la detención del sospechoso, que fue aprehendido a las pocas horas.

La causa quedó a cargo de la Justicia bonaerense y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

NA