Padres detenidos: Rescataron a tres menores que eran explotados sexualmente, en Castelar Sur

Tres menores que eran víctimas de explotación sexual fueron rescatados durante un operativo policial (denominado «Operación Belén»), tras una investigación impulsada por la fiscal Marisa Monti, de la Fiscalía especializada N°9 de Morón.

El allanamiento realizado en Santa María de Oro al 2400 (frente a la Base Aérea de Morón Sur), fue ordenado por el juez de Garantías 4 de Morón, Maximiliano Carletti; y derivó en la detención de los padres, acusados de haber explotado a un hijo/a de 15 años, a cambio de dinero y drogas. Los menores quedaron bajo el resguardo de organismos asistenciales ya que, además, vivían en condiciones de hacinamiento total, como graficaron las pericias policiales.

El procedimiento fue realizado por la División de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, bajo la conducción de la Comisario inspector Gabriela Fernanda Argüello; junto a la Dirección de Protección y Restitución de Derechos de Niños y Adolescentes de Morón.

En un comunicado, la fiscal destacó «la importancia del trabajo articulado y sostenido durante los 365 días del año desde el Departamento de Abuso Sexual Infantil y Trata de Personas de la Procuración General bonaerense, a cargo de Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal que conduce Francisco Pont Vergés, las fuerzas de seguridad y los organismos de protección, reafirmando el compromiso del Estado».