Villa Sarmiento: Nena de 12 años está en grave estado tras recibir una bala perdida en Nochebuena

Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado tras recibir un balazo en la cabeza durante la madrugada de ésta Navidad, en la localidad de Villa Sarmiento (Morón).

El incidente ocurrió en la calle Castelli, entre colectora del Acceso Oeste y Segurola, cerca de las 2 de la mañana, la víctima cuando festejaba junto a su familia.

De inmediato, la nena fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, peor, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6hs a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

La menor ingresó al centro médico con un proyectil alojado en la parte posterior del cráneo, confirmándose orificio de entrada y sin orificio de salida.

La Policia Científica empezó a trabajar en la zona: Se encontraron tres vainas en una esquina y en los patios internos de dos casas. Investigan disparos de 9mm o de calibre ’38, a unos 200 metros, desde el Barrio Presidente Sarmiento.

La tía de la nena de 12 años que está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida en Villa Sarmiento estalló contra "el hijo de pu… que disparó": "A vos, enfermo, que tirás balas y te creés vivo, si no te encuentra la policía, te encontramos nosotros". pic.twitter.com/OMlaYBBubD — MDZ Online (@mdzol) December 25, 2025