Inauguraron un centro PedidosYa Market en Morón sur y una estación para deliverys en Haedo

La empresa Pedidos Ya abrió una nueva boca de expendio (logístico y minimercado) en Morón Sur, al tiempo que, tras un convenio con el Municipio, presentó en Haedo una estación de descanso para los repartidores de esa misma App.

La tienda física (Pedidos Ya Market) está ubicada en la Av. Irigoyen (Ruta 4) y Humaitá, es decir en la esquina donde antiguamente estuvo el local de Stop Car. Cuenta con un sistema de logística que agilizará los tiempos de entrega. La iniciativa comenzó en abril de 2020, en el barrio porteño de Palermo, y se extendió tras la pandemia: Hoy cuenta con 69 locales distribuidos en 12 provincias. Algunos de los cuales son de Zona Oeste (Caseros, Merlo, Moreno).

La propuesta de los PedidosYa Market incluye más de 4.500 productos, desde carnes, frutas y verduras hasta artículos de limpieza, bebidas y comida para mascotas. En total, la operación emplea a unas 1.500 personas en el país y funciona con inventario en tiempo real, lo que asegura disponibilidad y agilidad (información de mayo de este año).

Inauguramos una estación de descanso para repartidores de plataformas📦🛵

👉 El intendente Lucas Ghi celebró la puesta en funcionamiento de un espacio físico de reabastecimiento, destinada a delivery que desarrollan su actividad en Morón, en articulación con la empresa PedidosYa pic.twitter.com/xJ5pBRHM01 — Municipio de Morón (@munimoron) December 26, 2025

Por otra parte, autoridades de la empresa inauguraron este viernes, junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, una estación de descanso y reabastecimiento destinada a repartidores de plataformas que desarrollan su actividad en el distrito.

El predio está ubicado en el centro de Haedo y cuenta con mesas, sillas, estaciones de carga para celulares, lockers de guardado y un área de cocina, pensados para brindar mayor comodidad de los repartidores. Además, dispone de un sector de estacionamiento exclusivo para motocicletas, lo que contribuye a una circulación más segura y ordenada tanto para trabajadores como para peatones y automovilistas. Para esto se firmó un convenio en octubre y se avanzó rápido debido a que se utilizaron dos conteainers. Hay quienes afirman que eran de una posta policial ya inactiva.

La jornada contó con la jefa de Gabinete municipal, Dra. Estefanía Franco; del secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; del de Planificación Estratégica, Guillermo Pascuero; y del director de la UGC N°2, Ezequiel Solano.