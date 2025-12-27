Nueva marcha en Villa Bosch para pedir justicia por el bombero que murió atropellado en la Ruta 201

Familiares, amigos y vecinos realizaron una nueva marcha este viernes para pedir justicia por Matías Di Paolo, el bombero de 34 años que días fue atropellado junto a tres compañeros mientras apagaba un incendio sobre la Ruta N°201.

Tal cual ocurrió la semana pasada, la cita fue a las 19 en el cruce de Santos Vega y Del Kaiser, en la localidad de Villa Bosch, donde vivía la víctima. Su novia también está internada y le tuvieron que amputar una pierna tras el accidente.

En tanto que César Cervantes, el conductor que atropelló a los cuatro operarios del Cuartel de TresF, está imputado y continúa detenido por el delito de «homicidio simple con dolo eventual».

Adrián Rodríguez, abogado de los bomberos, confirmó que el vehículo conducido por Cervantes «circulaba por una zona donde había un operativo de emergencia claramente en desarrollo» y que el impacto fue de tal magnitud «que arrojó a los cuatro sobre la cinta asfáltica.»

A su vez, se realizaron dos pruebas de alcoholemia, ambas con resultado 0.00 g/l, descartándose alcohol, pero no así otras conductas gravemente imprudentes, como la velocidad excesiva y la omisión total del deber de cuidado.

Otras pericias que se llevarán a cabo serán las toxicológicas de las muestras del imputado tomadas el día del hecho. Tendrá fecha para el 5 de enero de 2026.

«Un testigo presencial declaró que circulaba detrás del vehículo Vento momentos antes del impacto, lo que resulta clave para la reconstrucción de la mecánica del hecho», sumó.

A mediados de diciembre el juez titular del Juzgado de Garantías Nº4 del Departamento Judicial de Morón ordenó la inmediata detención del acusado tras un pedido por parte del fiscal Matías Rapazzo.

El abogado explicó que la resolución judicial «es categórica» debido a que el juez consideró que existen indicios vehementes de la comisión de los delitos de homicidio simple, lesiones gravísimas, lesiones graves reiteradas todo ello en concurso ideal todo ello con dolo eventual.

«Esto significa, en términos claros, que el conductor asumió conscientemente el riesgo de causar muertes y lesiones graves, y aun así continuó su marcha, aceptando el resultado», sostuvo.

