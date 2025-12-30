Buscan al agresor: Una mujer murió degollada cuando paseaba a su perro, en Lomas del Mirador

Una mujer de 44 años fue asesinada por un hombre que la persiguió mientras caminaba por la calle, en Lomas del Mirador. La víctima, que había sacado a pasear al perro, murió en el lugar, a pocas cuadras de su casa. El asesino está prófugo.

El femicidio ocurrió ayer cerca de las 6.30 de la mañana en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, del partido de La Matanza.

La víctima fue identificada como Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana. Sus pertenencias quedaron con ella, entre ellas su celular y una pulserita de oro, por lo que en principio los investigadores no apuntan a un robo.

Minutos después del ataque llegaron al lugar una amiga, que había estado con Janet durante la noche, y el marido de la víctima. La mujer llegó a acercarse a la casa de una vecina y gritó pidiendo ayuda, pero aunque llamaron al 911 no pudieron salvarla por la gravedad de las heridas que sufrió. Tenía heridas cortantes en el cuello y en el pecho.

El fiscal Adrián Arribas, junto con el equipo de investigadores, realiza el camino de huida que hizo el agresor, que no fue identificado y permanece prófugo. Una cámara de seguridad captó el momento en que ve a la víctima caminando por la calle y cambia de dirección para comenzar a perseguirla. Poco después cometería el brutal crimen.

«Escuché que decía ‘ayuda’, pero no escuché que él la amenazara ni nada. Todo fue en silencio. Acá fue donde la apuñaló y se le cayó la SUBE y una cadenita de oro», contó Irma, la vecina de la vivienda donde Janet pidió auxilio.

«Al hombre no lo vi, yo estaba dormida. Lo que me despertó fue el grito de la chica, que parece que es vecina de acá a unas cuadra. Acá los sábados y domingos no hay nadie», detalló y sumó que los investigadores ingresaron a su casa para ver si el asesino se había escondido en una de las viviendas contiguas.

«Una vecina vio que salió corriendo, para el lado de General Paz, pero por los árboles las cámaras de acá no llegan a tomarlo», sumó.