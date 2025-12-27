Castelar Sur: Vecinos de la Base repudiaron la tala de árboles en el predio cedido a «Los Matreros»

Vecinos de los barrios San Juan y Santa Rosa, cercanos a la Base Aérea de Castelar Sur, alzaron su voz para repudiar la tala de árboles sobre la calle Lacarra, sobre el perímetro oeste del predio que el Municipio de Morón le cedió al club Los Matreros, en el marco de los convenios suscriptos con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Tras obtener imágenes del avance de las topadoras sobre Lacarra (y Santa Catalina), un grupo de vecinos le envió una carta al intendente para «manifestar la preocupación y malestar que nos genera la destrucción de los árboles del predio de la Base Aérea de Morón cedida al Rugby Club los Matreros por su gestión junto al Estado Nacional en 2021».

En esa misiva se explica que el viernes «a las 14hs. aproximadamente un grupo de topadoras comienza la destrucción total de los árboles que dan a la Av. Lacarra, (Castelar sur) abarcando desde la calle Sta. Catalina hasta Mburucuyá».

«Cuando los vecinos nos acercamos a consultar el motivo de la destrucción de los mismos, refieren que se construirán un ‘muro de cemento’ a causa de la inseguridad que padecen los socios del club, generando enojo y preocupación».

Los vecinos que suscriben la carta solicitaron al Municipio que «regularizar la situación» y que «se adopten medidas de preservación del espacio público, y puesta en valor de los mismos». Asimismo «solicitamos instancias de diálogo con la comunidad para pensar de manera conjunta el territorio que habitamos los vecinos y vecinas de Morón.

Según entienden, «el predio intervenido NO ES DE PROPIEDAD PRIVADA, sino un bien de dominio municipal, cedido en uso a una institución deportiva». En tanto que la cesión de uso no habilita la tala de árboles, la modificación del frente, la construcción de muros, ni alteración del entorno urbano, sin acto administrativo expreso emitido por autoridad competente».

Enunciaron la Ley Provincial 12.276 (Arbolado Público) y la Ordenanza 11.165/08 y la Ley General del Ambiente 25.675.