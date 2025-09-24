Identifican los cuerpos hallados en Varela: son de las tres chicas desaparecidas de La Matanza

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela, en el marco de la búsqueda de las tres jóvenes desaparecidas el viernes en La Tablada: Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar. Los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

El martes, las autoridades encontraron una camioneta blanca incinerada, en cercanía de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Fuentes del caso explicaron que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una «fiesta narco».

[AHORA] En la rotonda de La Tablada, las familias de Brenda, Morena y Lara, las tres chicas de La Matanza que desaparecieron el último viernes, cortaron el tránsito y quemaron neumáticos para exigir justicia.



📹 @todonoticias https://t.co/OISxpQUlkS pic.twitter.com/trInBvkaiC — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 24, 2025

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que «limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados».

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos. Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

Hasta el momento son cuatro los detenidos. Los inquilinos (una pareja) del inmueble allanado ayer fueron hallados en un albergue transitorio.

En este contexto, desde las 10 de la mañana de este miércoles, allegados de Brenda y Morena, las primas de 20 años desaparecidas desde el viernes, y de Lara (15), volvieron a cortar el Camino de Cintura (R4) a la altura de Crovara.

🚨 AHORA

BUSCAN A UN NARCO PERUANO DE LA 1-11-14 POR EL CASO DE LAS TRES CHICAS ASESINADAS

– El caso podría pasar a la justicia federal.

– Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/TKxz5S4GUe — Vía Szeta (@mauroszeta) September 24, 2025