El Grupo IRSA invertirá u$s 20 millones para convertir el shopping Al Oeste de Haedo

El grupo IRSA (que forma parte del holding liderado por Eduardo Elsztain) anunció la compra del Shopping «Al Oeste» de Haedo, donde invertirá unos USD 20 millones para la segunda reinauguración de este espacio ubicado en el triángulo de Güemes, Defensa y Presidente Perón. Se espera que para el segundo trimestre del 2026, esta gran superficie comercial inaugurada en 1997 y venida abajo contenga outlets, propuestas gastronómicas y espacios de esparcimiento.

El antiguo Showcenter, que fue rebautizado en 2005 como Al Oeste, cuenta con más de 20.000 metros cuadrados (m2), que incluyen 40 locales, seis espacios gastronómicos, cinco canchas de pádel, 14 salas de cine y más de 1000 cocheras.

El complejo se sumará al Soleil Premium Outlet y Distrito Arcos, como parte de la compañía. «Generará más de 250 nuevos puestos de trabajo», detalló IRSA.

Según informó a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación de compra implicó un desembolso de u$s 9 millones, de los cuales «a la fecha se abonó la suma de u$s 4,5 millones y el saldo restante será cancelado en cuatro cuotas anuales».

El nuevo inmueble, según indicó IRSA, posee un potencial de expansión de 12.000 m2 de área bruta locativa (ABL). «El centro comercial se encuentra actualmente operando por debajo de su potencial y, en el marco del plan de desarrollo y generación de oportunidades en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, la compañía proyecta reconvertirlo en un outlet y relanzarlo en el transcurso del próximo año», aseguró el holding en su comunicado oficial.

Luego de esta adquisición, el portfolio de centros comerciales del grupo suma 17 activos, de los cuales 16 son operados por IRSA, totalizando aproximadamente 390.000 m2 de ABL.

«Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador», destacó Jorge Cruces, director de Inversiones (CIO) del grupo IRSA.

«Con esta intervención, nuestra compañía reafirma su visión de transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrezcan nuevas experiencias que integren a la comunidad», agregó Cruces.

El complejo se inauguró en 1997 bajo la gestión de Juan Carlos Rousselot y en presencia de figuras como Susana Giménez y el Padre Julio César Grassi, preso actualmente por abuso de menores. Contaba con 14 salas de cine con capacidad entre 150 y 500 butacas, siendo ese el único negocio original que sobrevivió durante estas tres décadas allí.

El shopping, originalmente tenía además 24 pistas de bowling. Luego abrió un boliche (Bloody Soung), que no sobrevivió al cambio de gobierno y una causa de estupefacientes. En 2005 el centro cambió de nombre y unos años después se incorporó Carrefour. Cuando el hipermercado se retiró el shopping se vino abajo de nuevo, a diferencia de su hermano Plaza Oeste que, mejor ubicado, siempre mantuvo la misma afluencia, aún cuando cobraba por el estacionamiento.

A mediados de 2004 la multinacional National Amusements Inc. (NAI), la sociedad madre del grupo americano Viacom, también dueño de los estudios Paramount, los canales CBS, MTV, Nickelodeon y la cadena Blockbuster, puso en marcha su plan para reconvertir los dos Showcenters del GBA. El grupo se quedó con los complejos a fines de 2003, por el proceso de cramdown, el último mecanismo legal previo a la quiebra, que permite a terceros hacer una propuesta de pago a los acreedores a cambio de la empresa. Así, NAI asumió el pasivo de más de 150 millones de pesos que Showcenter tenía con el Fondo Fiduciario de Recuperación Patrimonial de la Provincia de Bs As.

La propiedad de la tierra y la estructura edilicia del Showcenter Haedo fue devuelta por aquél entonces a la familia Güemes, los dueños anteriores a los Maccarone, con los que se tenían una deuda. El complejo Showcase aún sigue abierto.