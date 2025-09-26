Universidad de Morón: Debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito judicial

La Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón llevó adelante la conferencia “Implementación de la Inteligencia Artificial en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”, a cargo de Gustavo Pérez Villar, subsecretario de Tecnología Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).

La apertura del encuentro estuvo a cargo Matías Álvarez Chaffer, secretario Académico de la Escuela Superior de Leyes y Especialista en Derecho Digital.

En el transcurso de la jornada, profesionales y estudiantes, conversaron sobre el impacto de la tecnología en la administración de justicia, generando un espacio de reflexión en torno a los desafíos y oportunidades que trae la era digital.

Durante su exposición, Pérez Villar abordó cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede optimizar la gestión de expedientes, agilizar trámites y apoyar la toma de decisiones judiciales. A su vez, remarcó los retos éticos, legales y de seguridad vinculados a la transparencia de los algoritmos, la protección de datos y la prevención de sesgos.

“El desafío no está solo en la tecnología, sino en cómo la utilizamos para fortalecer la transparencia, la seguridad y la confianza en la justicia. Es fundamental que las universidades promuevan estos debates; en este sentido, resalto el compromiso de la Universidad de Morón por incorporar siempre en su agenda los temas más relevantes”, subrayó el subsecretario de la Corte Suprema bonaerense.

Por su parte, el decano de la Escuela Superior de Leyes y Experto en Educación Digital, Pablo Navarro, destacó la relevancia de formar a los futuros profesionales en estas temáticas: “Es fundamental que los futuros abogados comprendan cómo la tecnología puede transformar los procesos judiciales y cómo incorporarla de manera ética en su ejercicio profesional. En la UM hacemos hincapié tanto en la importancia de la tecnología como en el desarrollo del pensamiento crítico”.

La jornada permitió analizar casos concretos, intercambiar ideas y reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a modernizar el Poder Judicial, optimizar su funcionamiento y ofrecer a la ciudadanía un acceso más ágil y transparente. Al mismo tiempo, se subrayó que la verdadera transformación no depende solo de incorporar nuevas tecnologías, sino también de fomentar el pensamiento crítico, clave para garantizar un uso ético, responsable y orientado al fortalecimiento institucional.