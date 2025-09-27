Tren Sarmiento: El municipio inició la obra de la renovación integral de la Estación Morón

En el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria dispuesto del Gobierno Nacional, el Municipio puso en marcha la reconstrucción de la Estación Morón, utilizada diariamente por más de 60.000 personas. Los trabajos se realizan en coordinación con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y la empresa OCSA.

El proyecto contempla una intervención de gran escala: demolición de los andenes actuales que han perdido condiciones de seguridad y reconstrucción total con nuevos andenes accesibles, accesos peatonales y vehiculares, rampas para personas con movilidad reducida, renovación de halls, veredas, boleterías, sanitarios, oficinas, iluminación LED, sistemas de señalización modernos y mejoras eléctricas y sanitarias en todo el complejo.

La obra se desarrollará en etapas y demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización.

Para no interrumpir el servicio ferroviario, se habilitará un andén provisorio al norte, ubicado a unos 300 metros, antes de comenzar los trabajos en la sección sur. El plan contempla intervenir un andén a la vez, de modo de afectar lo menos posible la operatividad del sistema.

En la primera etapa se trabajará sobre el andén norte (trenes sentido a Once) y se construirá el andén provisorio entre las calles Berutti y French. Una vez habilitado, las formaciones se detendrán en ese punto mientras se realiza la reconstrucción integral del andén actual. Luego, se rehabilitará la estación y se desmontará el andén provisorio para trasladarlo al lado sur, donde se repetirá el procedimiento.

Esta renovación no solo responde a necesidades urgentes de seguridad estructural, sino que también eleva la accesibilidad, la comodidad y la funcionalidad de uno de los principales centros de transporte del conurbano oeste, modernizado y adaptado a los estándares actuales de movilidad.