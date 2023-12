Ituzaingó: Robaron la casa rodante de una pareja que estaba por emprender su segundo viaje

El último miércoles una pareja estacionó la casa rodante en la puerta de su domicilio, en Ituaingó, para al día siguiente emprender el segundo viaje desde que la adquirieron hace apenas un año. Sin embargo, se la robaron en la madrugada del jueves, acoplada a otra camioneta, como quedó registrado en cámaras de seguridad.

Entonces comenzó la denuncia y la búsqueda en redes sociales, a través de grupos de viajeros desde la cuenta de Facebook de Natalia Sciarroni quien publicó las fotos y videos del rodado con el siguiente mensaje:

«Les pido por favor, estoy desesperada, me robaron la casa rodante de la puerta de mi casa en Ituzaingó GBA…La compramos el año pasado 0km, la homologados e hicimos 1 solo viaje con nuestra «CACHILA», la teníamos en la puerta porque la estábamos armando para salirrr… Las CR no tienen seguro contra robo porque se aseguran con RC como extensión del vehículo tractor…si alguien puede ayudar en la búsqueda por favor… es muy importante para nosotros, fue una decisión tomada más allá de todo lo imaginable… tengo una enfermedad crónica y progresiva que no me permite planes a futuro lejano… solo queríamos mientras pudiera a los casi 60 años disfrutarnos y disfrutarla… es tan triste, se nos va todo con ella, ya no podemos hoy hacer ese gasto nuevamente… si pueden difundir en los grupos que tengan se los agradezco»