Ituzaingó: Un delincuente murió durante un intento de robo e investigan quién realizó el disparo

Un delincuente murió durante un intento de robo en Ituzaingó Norte y, ahora, la Fiscalía investiga si fue como consecuencia de un disparo de la propia víctima, o del cómplice que lo acompañaba, que huyó de la escena en otro vehículo.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes pasado, cuando un empresario detuvo su auto al pasar por un kiosco 24hs ubicado en Ratti y Ayolas. Una cámara de seguridad ubicada frente al comercio tomó el momento en que dos sujetos bajan, en esa esquina, de una camioneta blanca y cruzan delante de la puerta del local en busca de su víctima.

El video difundido en redes no muestra, no obstante, el momento del desenlace fatal. Pero se sabe que uno de los malvivientes quedó tendido en el suelo, sin vida. Luego de que intervención policial, su cuerpo fue trasladado a la morgue para que se le realice la autopsia por disposición del fiscal Marcelo Tavolaro, a cargo de la UFI Nº1 de Ituzaingó.

La denuncia la hizo la propia víctima, cuando llegó a su casa de Merlo. Según trascendió, llegaron a robarle algunas pertenencias. El hombre había permanecido en el auto mientras que una mujer bajó a comprar en el kiosko 24hs.