Alberto Samid: De la quiebra, al pedido de un «avión sanitario» para traerlo desde Punta del Este

El empresario Alberto Samid arribó este martes a Buenos Aires en un avión privado, luego de haber solicitado al Estado un «vuela sanitario» desde Punta del Este, donde estaba internado por una infección urinaria y un cuadro viral.

Luego unos días internado, el exfuncionario criticó en redes sociales al gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia.

Samid, quien cumplió una condena por liderar una asociación ilícita para evadir impuestos, argumentó que se ofrecía a pagar el avión.

Desde el gobierno de Axel Kicillof le respondieron que habían intermediado con su empresa prepaga para facilitarle el vuelo.

Finalmente, Samid regresó en un avión privado que salió de Punta del Este a las 15.50 y aterrizó en Aeroparque a las 16.29, tras 39 minutos de vuelo.

Samid tenía prohibida la salida del país porque enfrenta un juicio por quiebra. Pero obtuvo un permiso del tribunal para pasar el día de los enamorados en Punta del Este con su esposa, donde se descompensó.

Samid fue condenado en 2019, a cuatro años de prisión por liderar una asociación ilícita, montada para evadir impuestos en su cadena de frigoríficos.

Se profugó, fue detenido en Belice por Interpol, fue repatriado y se le otorgó la posibilidad de cumplir su condena en arresto domiciliario.

Ya cumplida su condena, en las elecciones de medio término del año pasado, el empresario de Ramos Mejía, de 78 años, fue candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal, pero no obtuvo los votos suficientes para conseguir una banca.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Horas antes, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que “El Rey de la Carne” permanecía internado en el Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico por un virus.

“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono», se quejó.

Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza! — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 17, 2026

Pero horas después el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo escuchó y anunció que el empresario sería trasladado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.

Ante las críticas de algunos usuarios en redes que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial. “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”, contestó.

Este martes por la mañana, la esposa de Samid había utilizado su cuenta para comunicar la internación en el sanatorio privado. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X.

Fue tras eso que le pidió a la gobernación, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado urgente a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.

Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.

Declarado en «quiebra»

El Juzgado Comercial N°25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretó el estado de quiebra del empresario el 16 de diciembre, luego de que no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a $276,66 millones, compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos. El magistrado le trabó la salida del país, entre otras medidas. En las últimas horas su esposa contó que se encuentra internado por un virus en Uruguay y su abogada dijo que tenía permiso para viajar.

Samid no alcanzó un acuerdo con ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, a quien el matarife respaldó públicamente como su candidato a presidente.

La decisión del juez se fundamentó en que Samid no alcanzó la doble conformidad exigida por la Ley de Concursos y Quiebras. Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.