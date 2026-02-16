1-1 en el Urbano: Morón empató ante Defensores de Belgrano, en el debut de la Primera Nacional

En el debut de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Deportivo Morón y Defensores de Belgrano igualaron 1-1 en el Nuevo Francisco Urbano. El equipo de Walter Otta logró recuperarse de una desventaja en el Primer Tiepo y luego supo aguantar en el segundo con diez futbolistas para cosechar su primer punto, por la Fecha 1 del Grupo A.

El Dragón fue el primero que pudo golpear. La gran jugada que armaron Enzo González y el Topo Aguirre terminó en la definición en soledad de Pato Moyano. Así la visita se fue arriba al entretiempo.

Pero Otta metió dos cambios en el inicio del ST y Morón fue con todo en busca de la igualdad. La consiguió por intermedio del penal convertido por Franco Fagúndez.

A partir de ahí, el partido se transformó de ida y vuelta, aunque no supieron cómo lastimarse para sonreír en el inicio. Ya cerca del cierre, Elías Contreras fue expulsado y Morón debió apretar los dientes para no sufrir en el final.

Fue la primera vez, en décadas, que no hubo televisación por cable en el Ascenso. El partido sólo se pudo ver por la plataforma de AFA, que decidió no renovarle el contrato a TyC Sports y tampoco halló mejores oferentes en un infructuoso llamado a licitación de urgencia, hace dos semanas. Por lo menos esta vez fue gratis. Luego habrá que pagar.