Con las aperturas en Castelar Norte y Escobar, Mostaza alcanzó las 215 sucursales a nivel nacional

La cadena de comidas rápidas «Mostaza» inauguró ésta semana dos nuevas sucursales, en Castelar y Escobar. Con ambos locales, la empresa supera los 75 puntos de venta en el GBA y, en total, ya posee 215 locales a lo largo del país.

La apertura del local ubicado en Santa Rosa 1649, en el límite con Ituzaingó, contó ayer con la presencia de directivos y funcionarios del distrito, con el intendente Lucas Ghi a la cabeza. La sucursal tiene capacidad para 125 personas y una amplia variedad de servicios las 24 horas: Auto Mostaza, tótems de Digital Order, delivery y take away.

En tanto que el local sito en Colón 599 (Escobar) cuenta con estacionamiento y terminales de autoservicio, un sector en el exterior con mesas y bancos frente a la plaza. Y capacidad para 115 comensales en el interior y 26 en el exterior.

Con estas aperturas Mostaza sumó a 80 jóvenes colaboradores, 40 en cada sucursal. «Aquí va a haber consumo, empleo, producción y se generaron trabajos de manera directa e indirecta. Además, se va contribuir con las tasas municipales y se revitalizará la zona. Quiero agradecerle a la empresa por creer en nuestra Agencia de Empleo ya que esa intermediación permitió que 80 vecinos encuentren respuestas a su demanda laboral», sostuvo el intendente Ghi.

En tanto que Daniel Rossano, Gerente Gral de Mostaza, expresó: «La llegada a Castelar y Escobar representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento y cercanía con los consumidores. Ambas aperturas refuerzan la confianza que el público deposita en la marca y el vínculo que seguimos construyendo día a día. Con 215 locales en todo el país, seguimos consolidando la expansión de la marca a nivel nacional, afianzándonos como la primera cadena nacional de comida rápida con presencia en todas las provincias y marcando un hito para la industria”.