Se entregó un empleado: Hallan asesinado a golpes al capataz de un aserradero de Castelar Norte

Un hombre 49 años fue hallado sin vida en un predio ubicado sobre la Colectora del Acceso Oeste, en Castelar Norte. El principal sospechoso quedó aprehendido luego de que un compañero del trabajo revelara que le había enviado un WhatsApp admitiendo el homicidio.

El episodio ocurrió este sábado a la tarde en un aserradero ubicado entre la Av. Presidente Perón, esquina Carlos Casares.

Luego de un llamado al 911, personal de la Comisaría 7ma de Morón, le tomó testimonio a Hugo Rolando Ocampo (40) quien tenía visibles signos de lucha.

Según informaron fuentes oficiales, el empleado se excusó diciéndole a los efectivos que se defendió de un intento de robo.

La víctima, en tanto, fue encontrada tendida sobre el suelo de un galpón. con sus ropas bajas y sin signos vitales. El SAME constató minutos más tarde la muerte del hombre, identificado como Roberto Carlos Sánchez.

En ese momento, otro empleado de la maderera formó parte de la secuencia, tras recibir un WhatsApp del presunto asesino diciéndole que volviera al trabajo porque «había matado a alguien». A raíz de esto, el personal policial incautó el celular del sospechoso y realizó entrevistas a otros trabajadores.

Los testimonios de los compañeros de Ocampo permitieron reconstruir que ambos trabajaban en el lugar y que la víctima era el capataz del aserradero. Ambos se habían quedado solos este sábado, y un viejo conflicto desató el desenlace.

Según el relato de los otros empleados, Sánchez «maltrataba» a los trabajadores y esa habría sido la causa inicial de la discusión.

La investigación para determinar las circunstancias permanece en manos de la UFI N°1 de Morón, a cargo del fiscal Adrián Flores, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso, imputado por el delito de “homicidio simple”.