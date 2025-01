La Ideal: Choferes de empresa de colectivos de La Matanza tomaron las cabeceras por un atraso salarial

Choferes de la empresa de transporte «La Ideal» de San Justo comenzaron ésta medianoche con una medida de fuerza por tiempo indeterminado por el atraso en el pago de sus haberes. La protesta, que comenzó temprano en las cabeceras, afecta a las líneas 4, 49, 86, 88, 96, 185, 193, 205, 621 y 502 (de Cañuelas).

La medida fue anunciada a través de redes sociales, donde se informó que los choferes no tomarían servicio hasta que se regularizara la situación de sus salarios. El reclamo es por el atraso en un 40% de los haberes de diciembre y de un 25% del aguinaldo correspondiente a fin año, que se vienen abonando en cuotas.

La empresa enfrentaría dificultades financieras, debido a que ni el boleto ni los subsidios se han movido en meses. Esto, agravado por la última paritaria del sector, que fijó un salario básico de $1.200.000 para enero.

El cese de actividades continuará hasta que se regularicen los pagos, conforme a lo indicado por los trabajadores. “Hay compañeros que están en parte médico y no cobran el sueldo; otros que tienen que esperan una o dos semanas para que les paguen las vacaciones. Hay gente que está en la Costa y hoy se están enterando que no cobran. Es una impotencia, bronca, ya no se puede más”, indicó a C5N uno de los empleados.