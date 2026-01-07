Lo rescataron con vida: El Tren Sarmiento con demoras, por una colisión con persona en Liniers

Un hombre fue embestido por una formación del Ferrocarril Sarmiento a la altura del paso a nivel de la calle Cuzco, en Liniers, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni con politraumatismos. El episodio ocurrió cuando el tren circulaba en sentido hacia Once, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño

Si bien la línea continúa con su funcionamiento, los trenes operan con demoras y no se detienen en estación Liniers..

Personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso del incidente, ocurrido cerca de las 7.30 de la mañana de hoy. Allí, los efectivos asistieron al herido y restringieron sus movimientos, medida habitual en casos de lesiones graves para evitar complicaciones adicionales, tal como detallaron voceros de la fuerza.

De acuerdo con lo comunicado, una ambulancia perteneciente al PAMI se encargó del traslado del hombre hasta el mencionado centro de salud. Las autoridades no difundieron hasta el momento la identidad de la víctima ni detalles sobre su estado. Pero de acuerdo a testimonios de usuarios en redes sociales se habría tratado de un intento de suicidio.