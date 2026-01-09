Con Ledesma como secretario, asumió la nueva CD del Sindicato de Comercio de la Zona Oeste

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste tomó juramente a la Comisión Directiva que lo conducirá hasta el 2030, tras la elección interna celebrada el 8 de agosto del año pasado. Julio Rubén Ledesma fue ratificado en su mandato como secretario General, con María González como secretaria Adjunta.

El salón Le Parc fue el escenario elegido para la asunción de autoridades. Además de la Comisión Directiva, entraron en funciones los/las Revisores de Cuenta, y los/las Congresales Titulares y Suplentes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

“No podemos vivir fuera de la democracia y hay que creer en las instituciones. Cuando hablo con algún compañero que critica al sindicato le digo, te equivocas, esta institución sindical fue bien parida, para defender los derechos de los trabajadores. Critiquemos a los dirigentes si es necesario, pero no a las instituciones.”, expresó Ledesma.

Y sostuvo que desde que se comenzó a transitar este camino de construcción del SEOCA, se logró un equipo con “compañeros para hacer un sindicato institucionalmente importante, pero sobre todo activa y gremialmente más importante”.

“En estas circunstancias que van a asumir algunos compañeros nuevos, pido que Dios los ilumine. Lo que tenemos que hacer es estar y cumplir con nuestras obligaciones”, dijo, a la vez que adelantó que “viene una nueva etapa”.

“A nosotros, y a mí en particular me quedan dos sueños por cumplir, como Secretario General. Primero, es la construcción de las cabañas de Marcos Paz para que las familias puedan alojarse un fin de semana, de viernes a domingo. Lo del anexo universitario ya está, se inaugurará este año. Pero nos queda algo, por lo cual nosotros vamos a tener que luchar más que nadie, y tiene que ver con la coyuntura de nuestra querida federación. Es la finalización del Sanatorio Sagrado Corazón II, lo necesitamos por las familias mercantiles y nuestros trabajadores”, apuntó. .

“Espero estar a la altura de las circunstancias en este nuevo período para el cual me han reelegido. Les quiero agradecer, compañeros y compañeras, seguramente van a venir tiempos durísimos, por eso debemos estar unidos”, concluyó el reelecto titular del SEOCA.