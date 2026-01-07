Asaltaron a punta de pistola al periodista Nicolás Wiñazki en su casa de Hurlingham

El periodista de A24 Nicolás Wiñazki (45 años) resultó víctima de un violento asalto por parte de dos hombres encapuchados, que lo abordaron cuando esperaba a los pintores en una casa en obra ubicada en Barrio Johnston, Hurlingham.

Según las primeras informaciones, los ladrones irrumpieron de manera sorpresiva alrededor de las 7.30 de la mañana y lo amenazaron exigiéndole dinero: “¡Dame toda la plata, tenés plata!“.

El violento episodio ocurrió en una casa que todavía no está habitada y tiene un cartel de “vendido” en el frente. Es por este motivo que se cree que los asaltantes estaban convencidos de que estaba vacía.

Durante el asalto, los delincuentes le preguntaron a Wiñazki a qué se dedicaba. “Soy periodista, ¿no me dejás el celular que es mi herramienta de trabajo?”, les rogó.

Contra todo pronóstico, los ladrones accedieron a su pedido. Le devolvieron el teléfono y escaparon en un auto negro con 200 dólares, unos 60.000 pesos, una mochila, una computadora y una consola Switch de uno de los hijos del periodista.

En cambio, el vehículo de Wiñazki quedó en el lugar. A pesar del susto, el periodista confirmó que no lo golpearon ni ejercieron violencia física.

Los investigadores manejan la hipótesis de que se trató de un robo al voleo. Como todavía no está habitada, la casa no cuenta con medidas de seguridad tales como alarmas o cámaras, lo que habría facilitado el accionar de los asaltantes.

La Policía Bonaerense intenta determinar si el auto en el que se movilizaban los ladrones era un Peugeot 308 negro que había sido robado días atrás en Morón.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de los delincuentes, que huyeron por el Acceso Oeste tras el asalto y hasta el momento siguen prófugos.

El caso quedó en manos de la comisaría 1ra. de Hurlingham y la UFI N° 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini.