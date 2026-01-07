Hurlingham: Los Reyes Magos visitaron a los chicos de la colonia municipal de verano

Este martes 6, los Reyes Magos recorrieron la Colonia de Verano del Polideportivo Municipal de Hurlingham, donde sorprendieron a los colonos. La visita contó también con la presencia de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham, que, como todos los años, acompañaron la actividad y sumaron un momento especial para las familias.

«Para el municipio es un esfuerzo importante y cuando vemos a los chicos disfrutar, reír y jugar, entendemos que es la mejor inversión», destacó el intendente, Damián Selci, quien prometió que «se viene un verano con muchas sorpresas para chicos y grandes».

Este año la colonia funcionará del 5 al 30 de enero y, al igual que en la edición anterior, el municipio continúa con una modalidad amplia para todos los sectores de la comunidad. Las jornadas se desarrollan de lunes a viernes en distintos turnos, según cada grupo etario: niños de 4 a 12 años, jóvenes de 13 a 18, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. Las actividades están a cargo de equipos especializados y tienen un enfoque lúdico y didáctico.

La colonia ofrece deporte, pileta, juegos recreativos y actividades al aire libre, de manera gratuita y abierta a la comunidad.

NOS VISITARON LOS REYES MAGOS 🎉👑



Los Reyes Magos nos sorprendieron con su visita a la Colonia Municipal y los chicos lo disfrutaron muchísimo. pic.twitter.com/Odf6cMFX9j — Damián Selci (@DamianSelci) January 6, 2026