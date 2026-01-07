La vuelta de Ituzaingó y Morón: El Verde tiene sólo dos semanas antes de medirse contra el Pincha

Éste lunes, y bajo el mando de Diego Herrero, el Club Atlético Ituzaingó comenzó los entrenamientos de cara a la Temporada 2026 de la Primera B Metro. El primer desafío será el lunes 19, ante Estudiantes de La Plata, por Copa Argentina.

El club anunció ocho refuerzos:

▪️Matías Balderrama, arquero de 26 años proveniente de Chacarita Jrs

▪️Mauricio Bermejo, volante de 24 años (Colegiales)

▪️Román Brotzman, delantero de 25 años (Sacachispas)

▪️Eleazar Maciel, defensor de 23 años (Liniers)

◾Juan Fernández, volante de 30 años proveniente de Villa Dálmine.

◾Lautaro Méndez, volante de 21 años (Ctro Español).

◾Mauricio Camargo, lateral de 23 años (Colegiales).

◾Ezequiel Gayoso, defensor de 30 años (Liniers).

Además, renovaron su contrato Emmanuel Mantovani, Alan Sotelo, Jonathan Maza, Nahuel Santiago, Juan Fanti y Enzo Ibañez.

¡Fechas confirmadas para los primeros 4 partidos de los 32avos de Final de la 14º edición! 🗓️✅#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/XoOUE4xy4f — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) January 2, 2026

Por su parte, el plantel de Deportivo Morón volvió a los entrenamientos, con la continuidad de Walter Otta en el banco (DT).

Además, durante la jornada se llevaron a cabo las evaluaciones físicas y médicas del plantel. El Gallo debutará el 07/02 en el NFU ante Def. Belgrano por la Zona A de la Primera Nacional.

El club anunció a principio de año a sus diez primeros refuerzos para la campaña 2026, incluido el regreso de Gonzalo Berterame, y la firma del primer contrato profesional del juvenil Maximiliano Badur. Se trata de Braian Salvareschi, Tomás Ramírez, Matías Benítez, Juan Cruz Esquivel, Ezequiel Bulacio, Franco Fagundez, Federico Díaz, Leonel Cardozo y Franco Toloza.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2025 finalizaron los vínculos contractuales de Emilio Lazza, Matías Cortave, Emiliano Franco, Matías Ballini, Ivo Costantino, Fabricio Sanguinetti, Ramiro Fergonzi, Hernán Perrone, Facundo López, Agustín Ruffinetti, Pablo Cáceres y Gonzalo Salega.

En tanto que Leandro Finochietto, Franco Lorenzón, Juan Manuel Cabrera, Yair González y Jonathan Berón regresan a sus respectivos clubes tras la finalización de sus préstamos al Gallo.

Asimismo, se informa que el Club Deportivo Riestra ejecutó la opción de compra por el futbolista Mariano Bracamonte; y que Juan Martín Rojas firmó su préstamo con Villa Dálmine por un año sin cargo y sin opción de compra.