UM: Los precios en Morón subieron 1,32% en diciembre y el acumulado anual cerró en 31,11%

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón informó que el nivel general de precios en el distrito registró un incremento mensual del 1,32% durante el mes pasado. La inflación acumulada de 2025 se ubica en un 31,11%. Es un anticipo de lo que puede dar a conocer el INDEC el próximo martes 13, cuando se difunda el IPC.

Dentro del análisis local se destaca que el sector Salud fue el que registró el mayor aumento porcentual, con un alza del 2,18%. Este comportamiento tuvo una incidencia de 0,37 puntos porcentuales en el nivel general, siendo consecuencia fundamentalmente del aumento de precios en los coseguros médicos, que registraron un incremento del 45,45%.

Por otra parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 0,99%, con una incidencia de 0,75 puntos porcentuales sobre el total del índice. Las subas más significativas dentro de esta categoría se observaron en el aceite de girasol (4,79%) y el pescado (4,51%).

Finalmente, el relevamiento menciona que el sector Educación no experimentó aumento de precios durante diciembre (0,00%), manteniéndose estable respecto al mes anterior.

El informe es elaborado mensualmente por el equipo del Observatorio Económico y Social de la UM, realizando relevamientos en comercios de cercanía, supermercados y farmacias de Morón, Haedo, Castelar, El Palomar y Villa Sarmiento.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/9riSreaQQy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025