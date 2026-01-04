Morón: Una Sociedad de Fomento lanzó otra campaña solidaria para festejar el Día de los Reyes Magos

Como cada año, la Sociedad de Fomento Federal del Oeste lanzó una campaña solidaria destinada a llevar alegría al Hospital de Morón y otros destinos de Morón el martes 6 de enero, día en que se conmemora la llegada de los Reyes Magos.

La iniciativa convoca a la comunidad a colaborar con la donación de juguetes nuevos o usados en buen estado, golosinas y pequeños gestos solidarios que puedan transformarse en sonrisas para quienes más lo necesitan. «En un contexto donde muchas familias atraviesan dificultades, la magia de los Reyes Magos se construye con la participación y el compromiso de todos», expresó el impulsor y presidente de la entidad, Cristian «Chapu» Martínez.

Las donaciones se reciben en la sede ubicada en Rawson 1123, Morón. Para más información comunicarse al WhatsApp: 1125018520.