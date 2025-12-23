Los bomberos de Tres de Febrero, entre la marcha por Justicia para Di Paolo y el operativo navideño

Compañeros, familiares y amigos de Matías Di Paolo, el bombero que hace una semana fue atropellado en el cruce de las rutas 4 y 201, en El Palomar, cuando apagaba un incendio de pastizales, realizarán una marcha este martes 23 para pedir por Justicia. La reunión está pautada para las 19hs en el cruce de las calles Santos Vega y Del Kaiser, en Villa Bosch.

El pasado jueves, los otros tres operarios del Cuartel de Tres de Febrero, que lograron sobrevivir del siniestro declararon en la UFI N°7 de Morón en la causa donde el conductor César Cervantes se encuentra detenido e imputado por el delito de lesiones graves, lesiones gravísimas y homicidio.

Se supo que identificaron a otro conductor involucrado en los hechos que “no ocasionó los daños en forma directa”.

Adrián Rodríguez, abogado de los bomberos, solicitó que, quienes hayan presenciado el hecho, entre las 20 y las 20.20 del lunes por la noche en avenida Márquez y Ruta 201, o tenga algún dato para sumar a la causa, se comunique con el cuerpo de bomberos voluntarios de Tres de Febrero al 4653-2222.

Por el accidente, se indicó que Matías Di Paolo falleció minutos después de su llegada al Hospital Bocalandro, mientras que varios de sus compañeros resultaron heridos de gravedad.

Micaela Quipildor, bombera y pareja de Di Paolo, sufrió politraumatismos varios con amputación de una pierna y continúa internada en el Bocalandro.

Mateo Henri, también del cuartel, se recupera de los politraumatismo varios con fractura de ambos fémur, sin compromiso vascular. Se encuentra internado en el Sanatorio Quemes de Capital Federal.

Milagros Xiomara Barrionuevo, bombera, sufrió politraumatismo varios con fractura de fémur, por el momento sin compromiso vascular. Está internada en el mismo hospital que Henri.

Operativo anti Grinch

Por otro lado, el Cuartel tomó la decisión de cumplir, como todos los años, con el operativo navideño, a pesar de estar de luto. «En el marco del profundo y difícil momento que atraviesa nuestra institución, y luego de una reflexión interna y consulta previa, informamos que se realizarán las actividades programadas con Papá Noel y los Bomberos», explicaban en redes.

«Sabemos que no es una decisión sencilla, pero entendemos también la importancia de sostener estos espacios para la comunidad y, en especial, para los niños y las niñas, quienes esperan este encuentro con ilusión. Esta es una actividad que los bomberos llevamos adelante de manera voluntaria, con compromiso y vocación de servicio, ofreciendo desde lo más sincero un momento de cercanía para nuestros pequeños y pequeñas», comunicaron en Instagram.