Cayó en La Matanza un peligroso delincuente chileno, tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Un delincuente de nacionalidad chilena con un frondoso prontuario fue detenido en las últimas horas tras una feroz entradera en la casa de un matrimonio de jubilados en el partido de Moreno.

El sospechoso, identificado como Leopoldo Alberto Jara Araya, de 58 años, fue interceptado en el barrio Almafuerte de La Matanza luego de que el personal de la DDI Moreno-General Rodríguez rastreara el Peugeot 308 blanco utilizado en el asalto y el impacto de la señal de un celular robado a las víctimas.

El hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando una banda armada irrumpió en la vivienda del empresario textil Alberto Nine, de 94 años, a quien golpearon brutalmente en la cabeza antes de maniatarlo junto a su pareja Sandra Pucheta, de 66 años, para llevarse un botín compuesto por joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La investigación, bajo las órdenes del fiscal Solange Castelli (UFI 7), incluyó un exhaustivo relevamiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el seguimiento de los vehículos a través de la Estación Troncal de Peaje del Acceso Oeste.

Al momento de la captura, los efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez realizaron allanamientos de urgencia donde lograron secuestrar un millón de pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y la llave del rodado implicado.

Jara Araya posee antecedentes penales que datan desde el año 2005 por delitos que incluyen robo calificado, tenencia ilegal de arma de guerra y portación de ganzúas, habiendo cumplido condenas en jurisdicciones como La Matanza y la provincia de Misiones.